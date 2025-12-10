ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

景美無疑是「文山之最」　在地房仲：房價委屈了

▲▼ 景美 。（圖／東森房屋提供）

▲景美商圈地段精華、機能齊全、生活環境舒適，現階段的房價委屈了，將慢慢補漲。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

今年台北市文山區預售房價創新高，單價破120萬元，成為討論焦點。在地房仲表示，創價案位於木柵，但景美才是文山區中最精華的地段，現階段房價實在委屈了，將慢慢補漲，觀察這1年多整體房市不景氣，但景美2大類型產品需求強、釋出稀少，價格並無修正下跌。

近來台北市文山區預售房價刷新高，最高成交單價突破120萬元，成為房市討論焦點。東森房屋景美加盟店長謝興泰表示：「此價碼一來是受到指標建商規劃大案拉抬，二來也反映出蛋白區文山房價補漲，但說到補漲，現階段來看景美才正即將補漲。」

謝興泰表示：「景美商圈為文山區中地段最好的一區，緊鄰台北市心臟地帶大安區、信義區，且除了坐擁便利的捷運、公車系統，生活機能也相當齊全，吃喝採買一應俱全，此外景美商圈公園綠地多，又坐擁明星學區，生活環境舒適，頗具文教氛圍。」

謝興泰直言：「景美各項條件都是文山區之最，房價屬實委屈了，木柵衝一波之後，就會輪到景美慢慢跟漲、補漲了。」他指出：「雖然文山最高成交單價在木柵，但目前景美預售成交單價也來到110~120萬元水準。」

謝興泰指出：「景美是早期開發的區域，新案供給稀缺，約8成左右量體為公寓產品，2~3樓成交單價落在60~70萬元，3房總價帶抓在1900~2200萬元間；至於中古電梯大樓，屋齡10年內每坪成交價大致在80~100萬元，屋齡20~30年平均則在70萬元上下。」

▲▼ 景美 。（圖／東森房屋提供）

▲景美商圈自住率高，釋出相當稀少，尤其是電梯大樓產品 。（圖／東森房屋提供）

謝興泰觀察：「景美商圈自住率高，釋出相當稀少，尤其是電梯大樓產品，如果屋況良好只要一拿出來就會賣掉，且容易創新高價，在這1年多房市環境不景氣中，該類型產品價格並無修正下跌。」

公寓方面，謝興泰觀察：「2~3樓產品的指名度較高，需求強、釋出也相對有限，價格仍是看漲，但4~5樓公寓在這1年多中就修正了約5~10%左右。」

▲▼ 景美 。（圖／東森房屋提供）

▲謝興泰強調，景美商圈各項優勢齊全，是個相當宜居的區域 。（圖／東森房屋提供）

