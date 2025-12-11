高雄小資族浮現退場訊號　平均購屋36.6坪創最小紀錄

▲高雄小資族Q3平均購屋面積比去年同期縮水3坪，平均剩36.6坪，創下歷年最「迷你」紀錄。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導c

限貸威力外溢，高雄小資族買氣熄火。房仲統計高雄月收5萬元的小資族房貸申貸狀況，受Q3平均房貸利率攀升至2.52%新高影響，小資族在Q3新承作房貸中的佔比，一年少了2.1個百分點，平均購屋面積也比去年同期縮水3坪，剩下36.6坪，創下歷年最「迷你」紀錄。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心第3季新增房貸資料統計，高雄年薪60萬元以下的小資房貸族申貸狀況，不但平均購屋面積創新低，房貸金額也同步下修至720萬元。平均核貸成數也較去年同期少1.1個百分點；小資族在新承作房貸中的佔比，從29.9%下滑至27.8%，短短一年少了2.1個百分點，小資買盤浮現退場訊號。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，申貸物件中，有逾5成集中在新成屋與預售案，因付款方式具彈性、前期壓力較輕，一向是小資族最具親和力的產品，卻遇上史上最嚴打房，不少案例因貸款成數低於預期，又補不起資金缺口，只能含淚解約退場。

項目 2024Q3 2025Q3 差異 核貸數佔比 29.9% 27.8% -2.1% 平均房貸(萬元) 793 720 -73 平均核貸成數 73.3% 72.2% -1.1% 平均貸款利率 2.22% 2.52% +0.3% 平均面積(坪) 39.6 36.6 -3

▲2025Q3高雄小資族房貸變化。資料來源：財團法人金融聯徵中心、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

此外，雖然金管會9月已宣布新青安貸款不占用《銀行法》限額，但從Q3核貸成數偏保守、利率持續走高的現況來看，銀行面對低薪族仍趨向嚴謹審核。

除貸款成數減少，小資宅的坪數也同步「縮水」，創歷年新低。住商不動產南區執行協理林棋博表示，小資族現在同時承受利率上升、成數縮水與總價墊高3重壓力，在銀行持續緊縮的情況下，小資族勢必更加保守，市場也很可能再看到新一波的「縮坪潮」。

