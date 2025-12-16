ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

勤美Nike前腳走「高價秒出租」　在地：非一般品牌扛得住

記者陳筱惠／台中報導

勤美商圈正核心地段，開業15年的Nike運動用品店，近日退場。據了解，該店面隨即有新品牌進駐，承租總價一舉站上38萬元的天價，創下近5年的歷史新高總價。信義房屋專家認為，下家可能是由零售業進駐。

▲▼ 西區圓通大廈,ＮＩＫＥ,勤美商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在台中草悟道最精華的勤美商圈正核心地段，開業15年的Nike運動用品店近日正式退場。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價揭露，草悟道樓店一樓物件於10月底完成租賃，月租金38萬元，換算每坪租金約1821元，承租坪數208.75坪，屋齡約31年。租期自2026年1月1日起至2030年12月31日止，為期5年。據了解，該房東在勤美商圈中有不少收租物件。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲草悟道中興街上租金TOP3。（圖／記者陳筱惠彙整、AI協作）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「店面使用坪數高達208.75坪，並非一般品牌能輕易承接，必須具備相當資本實力與長期經營規劃。」他分析，公益路一帶，一線店面行情每坪租金動輒2000元以上，加上勤美草悟道假日持續舉辦市集、展演等活動，人潮高度集中，對品牌曝光與集客力仍具強大吸引力。

沈政興認為：「未來進駐業種可能以醫療、醫美相關產業或大型連鎖品牌為主，但由於該物件屬於樓店一樓，大樓規約可能對餐飲業有一定限制，反而更有利於醫美、診所、旗艦展示型態進駐。」

回顧15年前，該據點以補習班型態進駐，反映當時以學生與家庭為主的消費結構；隨後由運動品牌接手，象徵商圈轉向休閒、潮流與國際品牌導向。如今再度釋出、迅速被市場承接，也讓外界好奇，下一棒是誰接手。

▲▼ 西區圓通大廈,ＮＩＫＥ,勤美商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該店面長年位處勤美商圈核心，堪稱草悟道商業變遷的縮影，15年前以補習班型態進駐，隨後由運動用品品牌接手，如今再度釋出、迅速被市場承接。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱也指出：「勤美商圈整體客群偏年輕化，但流行趨勢本就快速更迭，路邊店具有高度能見度，對於品牌打開知名度相當有利，能有效吸引過路人目光。」

盤點中興街上的歷年高價租賃，最高價由愛迪達旗艦店以每月59萬元、單坪3700元勝出，後續就是此次租賃交易，月租38萬元、單價1800元，第三名則是「Life8」以31.5萬元回歸勤美商圈。

曾志凱進一步指出：「以目前租約來觀察僅5年時間，推測醫美產業進駐的可能性不高，應該是以零售業為主。」

台中勤美商圈Nike退場高租金草悟道

