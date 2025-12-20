ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區「錢坑盲盒」險害建商倒閉

記者陳筱惠／台中報導

在台中，土地不是買了就能蓋。對開發商而言，真正的風險往往不是房市循環、也不是利率政策，最大地雷是「挖到什麼」。一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結，數千萬甚至上億元的成本蒸發，卻沒有任何補償機制。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

▲▼ 13期重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中開發商認為最大地雷是一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾經在西屯單元一的新建工程，地下室開挖時被勒令停工，全案從遺址探勘到最後，歷時2年時間，該名開發商直言：「資金鏈差點斷鏈，探勘1平方公尺要價5000~8000元，檢測、探測時程慢，一天一天土建融的利息、交屋時程的延後，隱形成本差點壓垮開發商。」

整體問題在於，開發流程前端，並沒有一套完整、公開、可預期的遺址風險盤點制度，當土地可以合法取得、都市計畫也已覈準，但只要開挖，所有前置審查彷彿瞬間失效，開發商、地主成了替城市承擔歷史責任的唯一買單者。

▲▼13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「文化是全民資產，成本卻是企業獨攬。」這句話在建商圈幾乎成了共識。（圖／記者陳筱惠攝）

一名大型建商直言，現行制度下，遺址風險完全沒有反映在土地交易價格中，卻在開發階段一次性爆發，形成極端不對稱。政府角色卻僅止於審議與喊停。「文化是全民資產，成本卻是企業獨攬。」這句話在建商圈幾乎成了共識。

不過並非沒有進步，台中市經過30年來的磨合，現有制度已經會將遺址列管造冊，其他高風險區才需要試掘探勘，以前曾經1平方公尺費用高達1萬元，只要基地大就是千萬起跳、上億元。

▲▼ 林烈堂 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中同時還有都更、危老地上物古蹟保存的問題，近期如柳川旁「林烈堂宅」正在拆除的消息，許多人擔心這棟老房子是否就此消失。（圖／記者陳筱惠攝）

其實不只是土地開發會遇到遺址問題，台中同時還有都更、危老地上物古蹟保存的問題，近期如柳川旁「林烈堂宅」正在拆除的消息，許多人擔心這棟老房子是否就此消失。

此案引發不少人關注，而購地開發商低調不願多說，但強調「依法、依情」也有做出古蹟保存的計畫，目前已知，開發商更與原地主交流，將保留這棟優雅的別墅。若未來以「移地保存」的方式，透過工程技術將老宅平移成就雙方，再將騰出的空間則用於新建大樓，但過程中商討想出的方案卻被全網討伐，有苦說不出。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

關鍵字：台中土地開發遺址風險古蹟保存建案停工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區「錢坑盲盒」險害建商倒閉

在台中，土地不是買了就能蓋。對開發商而言，真正的風險往往不是房市循環、也不是利率政策，最大地雷是「挖到什麼」。一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結，數千萬甚至上億元的成本蒸發，卻沒有任何補償機制。

3小時前

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

台中都市化的快節奏，讓「現代建築」與「史前文化」並存，從西屯單元一的安和遺址、七期市政中心的惠來遺址到南屯的麻糍埔遺址，這3處遺址不僅為考古學提供珍貴材料，也成為開發商、文化單位與市府間的敏感議題。

3小時前

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

財政部北區國稅局19日表示，依所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

13小時前

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

觀察實登資料，只要地段到位、機能成熟，品牌建商推出的新案依舊能快速去化，成為市場上的少數強勢指標，專家指出，「買氣越緊縮、越能看出地段及建商實力」，區域內表現最佳的建案往往能全盤接收需求，近期登場的「亞昕織御」正反映出市場趨勢。

15小時前

Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

美國聯準會（Fed）宣布降息後，房貸利率卻不降反升，導致購屋與再融資需求同步下滑。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）最新數據，隨著市場解讀聯準會接近降息循環尾聲，12月第二周整體房貸申請量明顯回落，達到3.8％。

17小時前

北市公廁評比結果出爐！　士林官邸摘金質獎

台北市政府公園處近年來致力於提升公園公廁品質，成果再度獲得肯定！在114年度台北市績優公廁評比中，公園處包攬所有公園組獎項，士林官邸公廁勇奪金質獎，美崙公園及洲美公園公廁則摘下銀質獎，展現多年來深耕公共設施管理與環境品質的努力。

18小時前

台中「地王」出爐！新光三越20連霸　每坪飆238萬

台中市2026年公告土地現值今（19）日出爐，根據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市土地現值平均調整1.26%，為連續6年調漲。值得注意的是，全台百貨店王台中新光三越，第20度蟬聯台中「地王」。

19小時前

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

臺中市建築師公會今（19）日舉行第3、4屆理監事交接典禮，由第3屆理事長虞承宗交棒第4屆理事長蘇懋彬，席間臺中市政府都發局局長李正偉、建設局局長陳大田出席致賀，也意外透露台中「超巨蛋」進度。

19小時前

「開門見灶」就破財？　命理師1原因突破盲點：現在已不適用

從風水學來看，廚房代表家中財富、主宰健康之地方，廚房被視為家中的財庫，「開門見灶，錢財多耗」是一大風水禁忌。不過有命理師認為，此一說法在現代其實已經不通用。

19小時前

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦惱買下壓力大　網勸：學區別亂動

長輩留房是現在年輕人夢寐以求的事，但繼承來的房子，尤其是共同繼承，常伴隨買或賣的糾紛。近日一名女網友表示，她與親姊姊幾年前共同繼承了一間30年的老公寓，位於學區、公園旁，生活機能相當良好，目前由她一家人自住，孩子也準備升上國小。然而姊姊近日希望「了結」共有關係，提出「妳買下我1/2，或我買妳的1/2」的選項，讓她陷入兩難。

20小時前

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

電梯透天不如大樓？網點關鍵：沒..

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

2025完工跳票！　在地傻眼：..

從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新..

14.86公頃土地翻身！板橋「..

最貴地段驚見「史前人骨」！　台..

買房遇「親戚攔胡」 房仲也救不..

宜蘭農地、農舍熱度不減　在地房..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

買北市比新北便宜！　建商沒料到..

ETtoday房產雲

最新新聞more

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區..

最貴地段驚見「史前人骨」！　台..

因非自願離職出售房地如出租　不..

地段前景加持！產品與品牌力突圍..

Fed降息房貸利率反升！　美房..

北市公廁評比結果出爐！

台中「地王」出爐！新光三越20..

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市..

「開門見灶」就破財？　命理師1..

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366