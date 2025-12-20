1平方公尺探勘費5千↑　重劃區「錢坑盲盒」險害建商倒閉

記者陳筱惠／台中報導

在台中，土地不是買了就能蓋。對開發商而言，真正的風險往往不是房市循環、也不是利率政策，最大地雷是「挖到什麼」。一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結，數千萬甚至上億元的成本蒸發，卻沒有任何補償機制。

▲台中開發商認為最大地雷是一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結。（圖／記者陳筱惠攝）

曾經在西屯單元一的新建工程，地下室開挖時被勒令停工，全案從遺址探勘到最後，歷時2年時間，該名開發商直言：「資金鏈差點斷鏈，探勘1平方公尺要價5000~8000元，檢測、探測時程慢，一天一天土建融的利息、交屋時程的延後，隱形成本差點壓垮開發商。」

整體問題在於，開發流程前端，並沒有一套完整、公開、可預期的遺址風險盤點制度，當土地可以合法取得、都市計畫也已覈準，但只要開挖，所有前置審查彷彿瞬間失效，開發商、地主成了替城市承擔歷史責任的唯一買單者。

▲「文化是全民資產，成本卻是企業獨攬。」這句話在建商圈幾乎成了共識。（圖／記者陳筱惠攝）

一名大型建商直言，現行制度下，遺址風險完全沒有反映在土地交易價格中，卻在開發階段一次性爆發，形成極端不對稱。政府角色卻僅止於審議與喊停。「文化是全民資產，成本卻是企業獨攬。」這句話在建商圈幾乎成了共識。

不過並非沒有進步，台中市經過30年來的磨合，現有制度已經會將遺址列管造冊，其他高風險區才需要試掘探勘，以前曾經1平方公尺費用高達1萬元，只要基地大就是千萬起跳、上億元。

▲台中同時還有都更、危老地上物古蹟保存的問題，近期如柳川旁「林烈堂宅」正在拆除的消息，許多人擔心這棟老房子是否就此消失。（圖／記者陳筱惠攝）

其實不只是土地開發會遇到遺址問題，台中同時還有都更、危老地上物古蹟保存的問題，近期如柳川旁「林烈堂宅」正在拆除的消息，許多人擔心這棟老房子是否就此消失。

此案引發不少人關注，而購地開發商低調不願多說，但強調「依法、依情」也有做出古蹟保存的計畫，目前已知，開發商更與原地主交流，將保留這棟優雅的別墅。若未來以「移地保存」的方式，透過工程技術將老宅平移成就雙方，再將騰出的空間則用於新建大樓，但過程中商討想出的方案卻被全網討伐，有苦說不出。

