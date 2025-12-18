租金單價4年漲15%　興富發將轉型「中台灣最大房東」

▲台中房市2大土地公，包含上市建商興富發（2542）與亞昕國際（5213）近期動作頻頻。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著政府房市政策定調「打住不打商」，加上中台灣半導體產業鏈持續擴張，台中2大土地公，包含上市建商興富發（2542）與亞昕國際（5213）近期動作頻頻，前者宣佈將七期百億級商辦轉為「只租不售」，力拚中台灣最大包租公；後者則宣佈2026年全台推案衝上910億元，其中6成重押台中。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

房市在政府「打住不打商」的政策引導與半導體產業鏈擴張帶動下，興富發與亞昕近期紛紛調整布局策略，展現對中台灣長線發展的高度信心。

看好七期新市政中心頂級商辦市場持續升溫，興富發建設改變推案策略，將旗下位於七期的多件商辦大樓案由「售」轉「租」，力拚成為中台灣最大的商辦包租公。

▲興富發在七期的商辦計畫中，除「市政壹號廣場」外，在建中的「惠國88地號」與「惠國90地號」2案已確定改採只租不售。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實登資料顯示，西屯區近4年已吸引超過560家新租客進駐，租金單價平均漲幅達15%，包括「聯聚中雍大廈」、「CBD時代廣場」等案，每坪租金已站穩2300元高價。

興富發目前在七期佈局的商辦計畫中，除銷售率已破4成的「市政壹號廣場」外，在建中的「惠國88地號」與「惠國90地號」2大案已確定改採只租不售，2案原預估總銷金額合計逾600億元。此外，剛購入的七期朝馬國光客運站土地也擬規劃為商辦大樓，同樣採只租不售模式。

▲亞昕國際（5213）則透過住宅與商用不動產雙軸布局，宣佈2026年全台推案量將衝上910億元新高。（圖／記者陳筱惠攝）

在興富發深耕商辦市場的同時，亞昕國際（5213）則透過住宅與商用不動產雙軸布局，宣佈2026年全台推案量將衝上910億元新高，其中更有高達6成、約517億元的案量重押台中市場。

亞昕計畫於2026年在台中推出5大指標新案，範圍涵蓋北屯、西屯、西區及大里區。其中，總銷規模最大的是位於北屯區崇德段與平田段的「大連路案」，金額高達247億元，目前正處於都更程序。

而水湳經貿園區的「文商段案」及14期榮德段「亞昕嶼森之嶼」，儘管受限於都更進度，部分原訂於2025年推出的案量遞延至隔年，但亞昕在台中的土地庫存已累積約2萬坪。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「從興富發的轉售為租到亞昕的2026年重磅推案，2大建商的布局動作皆反映出，儘管住宅市場受政策牽動，但台中的產業升級與地標效應，仍具備開發商眼中戰略價值。」

