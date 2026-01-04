「建築界畢卡索」法蘭克蓋瑞96歲辭世　遺作現身水湳經貿園區





▲普立茲克建築獎得主法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）去年底辭世，位於台中水湳尚在興建中的美術館也成為他的傳奇遺作。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

普立茲克建築獎得主、解構主義大師，被盛讚為建築界畢卡索的法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）去年底辭世，享耆壽96歲。隨著大師謝幕，台中尚在興建中的美術館也成為傳奇遺作，盤點台中近20年的世界級建築，已累積多達9座由普立茲克建築獎得主參與的建築作品，密度之高傲視全台。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

建築界畢卡索的法蘭克蓋瑞，是曾打造西班牙畢爾包古根漢美術館的建築巨擘，生前在東亞唯一的大型建築作品，正是位於水湳經貿園區、5月剛動土的「中國醫藥大學美術館」。

事實上，在過去20年間，台中在公私部門攜手推動下，已累積多達9座由普立茲克建築獎得主參與的建築作品，密度之高傲視全台，逐步形塑出獨具國際辨識度的「普立茲克建築地圖」。

▲2010年普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛（SANAA）操刀的「台中綠美圖」，已正式開館。（圖／資料照）

其中，2010年由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛（SANAA）操刀的「台中綠美圖」，已正式開館，未來可望成為水湳核心區的新文化地標。水湳部分，除法蘭克．蓋瑞設計的中國醫藥大學美術館外，同一校園內，還有2017年普立茲克獎得主、西班牙RCR Arquitectes團隊操刀的體育館。

回顧台中既有地標，由伊東豊雄設計的「臺中國家歌劇院」以58面曲牆打造出「美聲涵洞」，早已成為城市象徵。國美館特區的「富邦天空樹」，同樣由伊東豊雄操刀，以仿生建築概念呈現有機生長的生命力，至今仍穩居台中指標豪宅之列。

另外，霧峰的「亞洲大學現代美術館」，則是安藤忠雄在全球的第一座校園美術館，再加上由貝聿銘設計的東海大學路思義教堂，串聯起台中獨一無二的建築朝聖路線。

未來同樣備受期待的，還包括由聯聚建設出資興建與營運，安藤忠雄為台灣量身打造的兒童圖書館「童書之森・台中」，基地位於西屯區秋紅谷旁，目前工程正如火如荼進行。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了