橋科啟用添柴火　橋頭、楠梓預售行情雙站4字頭





▲「橋頭科學園區」（橋科）」提前正式啟用。（圖／高雄市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

「橋頭科學園區」（橋科）」提前正式啟用，台積電也在去年底正式宣布楠梓2奈米廠量產，同時楠梓園區相關公共建設持續推進，隨著產業與建設同步到位。根據實登統計，2區2025年預售均價雙雙站穩4字頭，最高成交價更逼近5字頭。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「高雄新市鎮橋頭科學園區」在中央與地方通力合作下，大幅縮短興建時程，提前正式啟用，全案由新市鎮開發基金挹注逾116億元，採「東產西住」分區開發模式，並導入再生能源、智慧電網、循環水系統及IoT智慧監測等技術。

高市府李懷仁副市長表示，目前園區已核准26家廠商進駐，園區全面營運後，預估可創造約1.1萬個就業機會，年產值可望達1800億元。

而台積電也在去年底宣布2奈米（N2）製程，已依計畫在去年第4季正式進入量產階段，生產基地正是設於高雄的Fab22廠，高雄市長陳其邁透露，未來台積電將擴展至5座廠，擴大高雄半導體產業布局同步，同時楠梓園區開發持續推進，針對鄰近交通需求，正推動楠梓園區聯外交通整體計畫。

該案預計投入約155.91億元，新增國道一號楠梓匝道、台1線匝道及園區聯絡道路，預計2026年開工、2028年底完工，將有效銜接主要幹道、縮短運輸時間並改善民生交通。此外，周邊還有藍田國小及高科實中，已開始招生，強化企業設廠誘因。

▲楠梓、橋頭2025年區域預售房價。 資料來源：實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

在橋科啟用、台積電開始量產推動下，根據實登統計，楠梓、橋頭預售均價已「站上4字頭」，2025年楠梓均價每坪40.1萬元，最高單價衝到每坪49.49萬元，橋頭均價每坪40.8萬元，最高單價每坪49.05萬元，2區價差不大，價格出現同步墊高。

早期不少「先卡位再說」的購屋族，一度被笑稱是衝在最前線的「楠梓漢」、「橋頭勇士」。高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，早期房價多仰賴設廠與園區利多想像，如今橋科啟用、台積電量產與聯外交通推進，讓買盤結構逐步轉為以就業人口、自住剛需為主。

松益發建設總經理解智贏分析，中長期隨著產業人口實際進駐、生活圈逐步成形，左營延伸至楠梓、橋頭一帶仍具穩定發展基礎，預計市場將回歸科技人自住與換屋需求，從小坪數吸引建商轉推50~60坪換屋產品，因應市場回歸剛性需求。解智贏說：「目前部分區域機能仍在發展階段，新推案仍以40萬元初頭為主流。」

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」