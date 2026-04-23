業者：「裝修新制」連政府主管都沒申請　代辦費要10萬

▲室內裝修新制研擬推動，外界憂恐導致成本提供，轉嫁消費者。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對內政部國土署研擬推動裝修新制，各界看法不一，支持與反對派各有立場，而實務上多數消費者並不清楚相關流程，也多半未依規辦理，業內人士透露，甚至許多政府單位主管在自宅裝修時，也為了省時而未遵守現有規範申請許可，不僅反映現行制度落實程度有限，也不難預見新制後續推動恐面臨現實的重重挑戰。

住保會顧問吳翃毅指出，裝修新制擴大全面「申請施工許可」後才能施工，若違規施工被檢舉，不僅面臨新台幣6~30萬元罰鍰，且可連續處罰，政府更有權要求停工並限期恢復原狀，甚至強制拆除已完工的部分，定會造成民眾預算嚴重超支。

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吳翃毅進一步說明，政府裝修新制「施工許可制度化」美意，主要針對「裝潢蟑螂」與「素質不齊的統包業者」，防堵裝修糾紛並遏止不法業者。不過「申請施工許可」各縣市政府規範不一，加上申請許可費用約6~8萬元，倘若中央政府強制全面化實施，恐增加消費者成本而卻步，施工前置作業時程拉長，造成業者生計受影響，因而造成不滿聲浪。

「狸樂聚裝修平台」建築師陳竑銘指出，現行申請室內裝修施工許可，相關規費與代辦費落在6萬至10萬元不等，視案件規模與專業需求而定。

在契約制度方面，吳翃毅認為，規範契約應包含設計圖、估價單、單位數量、品牌規格與單價等完整資訊，透過白紙黑字方式確認施工內容，有助減少追加費用爭議，他指出，國際間早已行之有年，如歐美、日本、新加坡、中國大陸等地，契約皆明定內容。

新竹市室內設計裝修商業同業公會常務理事許淑鈴認為，室內設計屬高度客製化產業，若相關規範過度一致化，恐與實務執行產生落差；且依目前研議方向，可能使合規業者成本上升，並進一步反映在整體報價結構上。

許淑鈴指出，不合規業者在成本結構上反而較具價格優勢，若消費者以價格為主要考量，可能轉向選擇不合規、但價格便宜的業者，進而形成不對稱競爭，長期恐因「劣幣驅逐良幣」影響市場秩序。

為推動室內裝修產業專業化與健全發展，許淑鈴建議，政府可評估將裝修業回歸特許管理制度，以強化市場管理與業者資格把關。

對於裝修業者擔憂，目前各地方政府審查量能與執行標準不一，部分地區人力不足，若未同步強化行政資源，制度落實恐面臨挑戰。吳翃毅建議，未來可透過統一電子申請平台及標準化審查機制，以提升效率。

在實務面，不少民眾根本不知道裝修須申請施工許可的相關規定，當進一步得知相關代辦及規費可能達6至10萬元時，直呼「太貴了」。部分民眾也表示，在房價與裝修成本已相對沉重的情況下，若再增加數萬元申請與代辦支出，整體負擔確實不小。

不過，也有消費者認為，相關制度有助強化住宅施工安全與權益保障，若費用可控制在5萬元以內，仍願意配合依法申請；但若超過5萬元，則傾向不額外辦理相關申請程序。

陳竑銘提醒，依公會統計，具備證照與專業團隊的業者，其裝修爭議發生率明顯低於無證照業者。他建議，消費者在選擇裝修業者時，仍應將是否具備證照及合規資格，作為重要評估條件之一。



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