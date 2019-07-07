買不起房=人生沒意義？　25歲社畜月領38K「存不了多少」！網嚇：炫耀文

▲年輕網友感嘆少少的薪水根本無法完成買房夢。示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝自「想要一個家」粉絲專頁）

記者黃君瀚／綜合報導

出社會工作後，人們煩惱的事物和學生時代大不同，台灣社會上不少人心中成功與否的定義是事業、車子、房子，這種氛圍下也造就了畸形的心理現象。就有年輕「社畜」感嘆，上班過著朝8晚5的生活，月領不高的38K薪水，年終僅有4個月，距離買房有段遙遠的路要走，「買不起房的人生是不是沒啥意義了」？

男網友4日在PTT發文，提到25歲時剛出社會工作，每天8點30分上班，下午5點被主管趕離公司，一個月領著微薄的3萬8千元薪水，想加班多賺點錢都沒辦法，年終則是4個月。

他接著抱怨，公司每年也只調薪4000元，且到職前4年才有保證調薪制度，未來要看工作表現，還不一定有薪資成長的機會。男網友無奈，在這樣的環境下，薪水扣掉花費根本存不了多少錢，這樣的低薪人生根本買不起房，「（人生）是否沒什麼意義了」？

▲許多年輕人只能望著高樓美宅嘆息。（圖／資料照）

文章貼上網，關於買房與否網友各有解讀，「台灣GDP應該全被房價吃光光」、「如果每個人都想要買房，那房價最好會降」、「雙北往淡水之類的地方找吧」、「為什麼一定要買房？住家裡不行？租房不行？」

不過，也有不少網友直言這樣的工作環境相當不錯，他身在福中不知福，「年終4個月，其實你是在炫耀吧」、「4年後年薪7-80（萬元）屌打一堆了」、「你錯了，這樣的工作肯定搶破頭」、「你的薪水說在非六都的郊區買不起房我不信」。