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以前都租便宜的…他問「租屋要有管理員嗎」？　網推這2點：超重要！

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▲▼豪宅「信義之星」，信義區松智路20號。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲租屋需不需要管理員，引起網友熱議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組董美琪／綜合報導

除了公寓、獨棟透天厝等，現在許多住宅都有管理員，一名網友在PTT發文表示，以前租房子都以便宜為主，現在發現有管理員的屋子也不錯，可以幫忙收信等等，但他擔心這類住宅住戶多，可能會太吵或複雜，因此問大家租屋是以電梯、管理員或是住戶品質為優先考量？引起網友討論，不少人認為，平常上班很忙，有幫忙倒垃圾跟收信件的管理員很重要。

一名鄉民日前發文問「大家租房子會想租有管理員的嗎？」他寫道，「之前和女友都亂租，只找便宜的，也沒特別找有電梯的，後來發現有管理員可以幫忙收信之類的，好像有管理員的也不錯」。但他也擔心「但這種住戶通常都一大堆，然後會超吵的，大家覺得呢？首選好像是電梯，再來是管理員？再來是住戶組成？」

網友看了紛紛表示，「對我來說，管理員可有可無」、「覺得鄰居才是第一」、「只要能幫忙倒垃圾，就滿分了」、「以前會租，現在就不會，因為大門有磁扣，收包裹去營業所拿就好」、「看管理費多少囉，有些管理費1個月就要1000多塊，我實在付不下去」、「倒垃圾、代收信件包裹，還有門禁管理，看值不值得啦」、「之前租的地方，連專用垃圾袋都社區吸收，覺得方便又省錢」、「收網購、集中清理垃圾、修公共水電很重要」、「絕對要」。

也有人分享住家有管理員的心得，「我看我家樓下管理員都在打瞌睡跟追劇」、「我這邊還沒管垃圾，還要每月1500，管理員還臭臉，看到就煩」、「有些老管理員做超久的，哪一間住戶有誰，他都知道，住戶進出馬上可以喊出名字說，有包裹喔」、「不太喜歡，管理員都很八卦」。

▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲能收信件包裹或協助倒垃圾，是多數人覺得很需要管理員的原因。（圖／翻攝自pixabay）

關鍵字：房產雲管理員租房租屋

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