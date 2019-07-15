台北101旁「全台最貴停車場」！全聯林敏雄112億標到　下一步蓋這個

▲信義計畫區D3土地已法拍給元利建設董事長、也是全聯董事長林敏雄。（圖／記者李毓康攝，下同）



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台北101對面、「最貴停車場」台北市信義區D3土地，4月以112億5888萬8889元拍出，得標者為元利建設董事長林敏雄，也是全聯董事長，土地已於9日移轉。元利原本在信義計畫沒有佈局，剛好抓住機會標下，目前不打算在該處蓋豪宅，將規劃頂級商辦，或是國際飯店及餐廳。

有「最貴停車場」之稱的信義區D3土地，原市值約160億元，占地1552坪，登記在富創公司名下，因捲入幸福人壽掏空案遭查扣。債權銀行於2018年聲請法拍，元利建設於今年4月以112億餘元、擊退龍巖集團搶下，元利建設取得D3土地價，換算每坪是725萬元，9日已順利移轉到名下。

得標當時，元利建設副總吳麗謹曾對外表示，「公司在這筆土地上次將三拍、也就是農曆年左右，就已有關注」、「對比3月興富發以單價超過千萬元，買中山區土地，價格更顯實惠。目前元利在信義計劃區並無作品，土地對建商來說，就是原料，我們也會善加規劃。」

但元利建設不打算蓋豪宅或出售，而是計畫長期持有並出租。根據《自由時報》報導，元利未來擬打造500坪以上「頂級商辦」，如果規劃飯店，也會加入高檔餐廳，但暫時不考慮蓋百貨商場。

據了解，元利打算與原本替D3規劃豪宅的Norman Foster建築師事務所合作，朝全國最高商辦租金方向邁進。