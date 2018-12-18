博悅　坐落台南市政特區的巴洛克式豪宅

▲▼ 以巴洛克式風格，打造歐風經典建築的「博悅」，不僅外觀華麗，頂樓的泳池更是堪稱一絕。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台南報導

以巴洛克式建築、深耕北、中、南豪宅市場的興富發建設，於台南市安平市政特區的永華路旁，推出「博悅」大樓案，景觀眺望台南市區、安平港區，房型採60~80坪的3~4房規劃模式，建築細節上設計了 飛天翼獅、窗花、列柱、神獸等石雕,展現地標型建築搶眼特色，展現地標型大樓雄偉氣勢。

台南市政特區發展近20年，市府旁、永華路上幾乎以大坪數豪宅代表作為主流產品；興富發建設推出樓高23層輕豪宅「博悦」，是周邊難得一見的歐式巴洛克風格建築。



據了解，台南永華生活圈受惠於政府持續推動安平港區重大建設與遊艇城開發計畫，讓該生活圈坐擁生態綠地環境、市政中心商圈與交通便利條件,帶動商圈穩 定成長,吸引購屋買氣集中，成為台南市區景觀大樓產品推案新重鎮。「博悦」座落永華市政特區內的文教核心區，對外交通順暢，連通永華路、中華西路、濱海公路與 86 號快速道路，同時政府重大建設計劃持續推動包括安平自由貿易港區、台南運河星鑽計畫區、安平歷史風貌園區、 濱海遊憩園區與觀光商業區等；周圍區域內闢建多座大型公園包括有二二八紀念公園、慶平雕塑公園、府平公園，加上家樂福、安平老街商圈連結商業機能，使永華生活圈受益,觀光、餐飲、娛樂日漸完善。



「博悦」打造國王級生活體驗，包含健身房、頂級 KTV 包廂、宴會廳、 游泳池、鐵板燒，供居家休閒外、也適合企業主作為私人招待所之用；嚴密專業的特勤保全、飯店級物業管理，滿足住戶迎接賓客、商務洽談、大型會議、以及休閒舒壓的使用需求。 住宅採A、B等2大棟，單層3戶使用2部電梯與雙安全梯，採60至80坪的3~4房設計；主臥室的浴室移植飯店式規劃手法，可讓住戶設置大型泡湯浴缸與玻璃淋浴間，提高沐浴享受。