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水岸景觀宅每坪14.5萬！5分鐘達市區「佳展大景」開賣爆場

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▲『佳展大景』主打市區5分鐘即可享受水岸景觀，每坪14.5萬的佛心價格搭配優付方式，讓它尚未正式公開，就詢問度爆表。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

面向4萬公頃的台江國家公園，與紅樹林、白鷺鷥當鄰居，但距離市區卻只要5分鐘車程，這裡是全國首座低碳示範社區「九份子重劃區」，集自然生態、交通、機能於一體，讓它一躍成為台南房市新星。

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）
▲全台首座低碳示範社區！「九份子重劃區」發展備受矚目。（圖／佳展大景提供）

九份子重劃區位於安南區南側佔地 101.76公頃，坐擁完整的自然公園和14萬立方公尺的生態排水渠道，種植超過5千棵喬木、21萬株灌木，吸引鳥類棲息；區內建案都必須符合相關綠能法規，除了太陽能板的設置是建照取得的必要條件，對綠覆率和人行道保留退縮也有所規定，未來還有九年一貫中小學因應就學需求。

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「九份子重劃區」坐擁完整的自然公園和14萬立方公尺的生態排水渠道。（圖／佳展大景提供）

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）

「住在『佳展大景』能欣賞整座台江國家公園的夕照，具有一個非常好的景觀條件，而且距離市中心也非常近，過一個觀海橋就能到Costco、特力屋、Uniqlo等大型賣場。」專案經理周世昌表示，鄰近市區、國道及學區，多項地利優勢讓不少建商搶進九份子重劃區插旗，其中『佳展大景』主打市區五分鐘就可享受水岸景觀，但每坪不到15萬元，最為吸睛。

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼『佳展大景』主打市區五分鐘即可享受水岸景觀，但每坪不到15萬元，最為吸睛。（圖／佳展大景提供）

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）

「基地超過2千坪，規劃2到4房產品，目前限量優惠14.5萬，並提供承購戶工程零付款，對於年輕小家庭、首購族來說可以減輕不少負擔。」專案經理周世昌指出，相較於台南市中心周邊新案動輒20萬元以上，『佳展大景』的佛心價格搭配優惠付款方式，讓它還沒有正式公開，就詢問度爆表。

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）
▲14.5萬佛心價+工程零付款，讓『佳展大景』尚未正式公開，就詢問度爆表。（圖／記者謝盛帆攝）

「價格是第一點，其次是地段好又不像市中心房價太高，難以負荷，再來就是生活環境，其實我們也是追求比較悠閒的感覺。」比較過周邊建案後，觀望許久的首購族楊先生最終選定『佳展大景』，就是因為價錢漂亮、地段佳，還能兼顧生活品質，讓他大讚是理想好宅。

▲5分鐘到市區！「佳展大景」14.5萬開賣。（圖／記者謝盛帆攝）
▲『佳展大景』面水岸、鄰市區、擁書香，讓首購族直呼是理想好宅。（圖／記者謝盛帆攝）

開窗即見海景，下樓就能漫步於水岸綠帶，生活半徑圈內繁華市區、書香學區一應俱全，你會發現「成家」原來可以這麼簡單，而且幸福的理所當然。

佳展大景︱基本資料

佳展大景官方網站
基地位置：台南市安南區永續路與永續二十街口
基地規模：約2034坪
戶數規劃：345戶純住宅
產品規劃：2~4房
樓層規劃：地上１5樓、地下3樓
公 設 比：約31%
連絡電話：(06)280-8858
投資建設：佳展建設股份有限公司
建築設計：吳六合建築師事務所
公設設計：磐石設計-彭泳錫
結構設計：RC結構
企劃代銷：新高創團隊-新富利廣告有限公司

關鍵字：佳展大景台南低碳示範社區房市九份子重劃區紅樹林台江國家公園水岸景觀宅佛心價工程零付款成家

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