水岸景觀宅每坪14.5萬！5分鐘達市區「佳展大景」開賣爆場

▲『佳展大景』主打市區5分鐘即可享受水岸景觀，每坪14.5萬的佛心價格搭配優付方式，讓它尚未正式公開，就詢問度爆表。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

面向4萬公頃的台江國家公園，與紅樹林、白鷺鷥當鄰居，但距離市區卻只要5分鐘車程，這裡是全國首座低碳示範社區「九份子重劃區」，集自然生態、交通、機能於一體，讓它一躍成為台南房市新星。



▲全台首座低碳示範社區！「九份子重劃區」發展備受矚目。（圖／佳展大景提供）

九份子重劃區位於安南區南側佔地 101.76公頃，坐擁完整的自然公園和14萬立方公尺的生態排水渠道，種植超過5千棵喬木、21萬株灌木，吸引鳥類棲息；區內建案都必須符合相關綠能法規，除了太陽能板的設置是建照取得的必要條件，對綠覆率和人行道保留退縮也有所規定，未來還有九年一貫中小學因應就學需求。

▲▼「九份子重劃區」坐擁完整的自然公園和14萬立方公尺的生態排水渠道。（圖／佳展大景提供）

「住在『佳展大景』能欣賞整座台江國家公園的夕照，具有一個非常好的景觀條件，而且距離市中心也非常近，過一個觀海橋就能到Costco、特力屋、Uniqlo等大型賣場。」專案經理周世昌表示，鄰近市區、國道及學區，多項地利優勢讓不少建商搶進九份子重劃區插旗，其中『佳展大景』主打市區五分鐘就可享受水岸景觀，但每坪不到15萬元，最為吸睛。

▲▼『佳展大景』主打市區五分鐘即可享受水岸景觀，但每坪不到15萬元，最為吸睛。（圖／佳展大景提供）

「基地超過2千坪，規劃2到4房產品，目前限量優惠14.5萬，並提供承購戶工程零付款，對於年輕小家庭、首購族來說可以減輕不少負擔。」專案經理周世昌指出，相較於台南市中心周邊新案動輒20萬元以上，『佳展大景』的佛心價格搭配優惠付款方式，讓它還沒有正式公開，就詢問度爆表。



▲14.5萬佛心價+工程零付款，讓『佳展大景』尚未正式公開，就詢問度爆表。（圖／記者謝盛帆攝）

「價格是第一點，其次是地段好又不像市中心房價太高，難以負荷，再來就是生活環境，其實我們也是追求比較悠閒的感覺。」比較過周邊建案後，觀望許久的首購族楊先生最終選定『佳展大景』，就是因為價錢漂亮、地段佳，還能兼顧生活品質，讓他大讚是理想好宅。



▲『佳展大景』面水岸、鄰市區、擁書香，讓首購族直呼是理想好宅。（圖／記者謝盛帆攝）

開窗即見海景，下樓就能漫步於水岸綠帶，生活半徑圈內繁華市區、書香學區一應俱全，你會發現「成家」原來可以這麼簡單，而且幸福的理所當然。

佳展大景︱基本資料

►佳展大景官方網站

基地位置：台南市安南區永續路與永續二十街口

基地規模：約2034坪

戶數規劃：345戶純住宅

產品規劃：2~4房

樓層規劃：地上１5樓、地下3樓

公 設 比：約31%

連絡電話：(06)280-8858

投資建設：佳展建設股份有限公司

建築設計：吳六合建築師事務所

公設設計：磐石設計-彭泳錫

結構設計：RC結構

企劃代銷：新高創團隊-新富利廣告有限公司