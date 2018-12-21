投資海外　2步驟避免被吸金

▲台灣搜房網首頁。（圖／翻攝台灣搜房網）

記者張瑞傑／台北報導

今日台灣搜房、亞太國際地產公司涉鼓吹民眾投資英國等海外不動產，從中不法吸金12億元遭收押情事，再次讓國人對投資海外不動產出滿疑慮。對此， 哈塔瑪斯國際地產台灣分公司總經理陳啟明表示，無論投資國內、國外不動產，購屋者都要做一份確認建商品牌、穩定性的查證動作，不要過分信任代理商、代銷公司代理的物件。



據知情人士透漏，投資海外房地產，獲利與風險的空間、幾乎都來自於跨國的地理、民情因素所造成的資訊不對等，例如當地最大的開發商、但在台灣當地並無知名度；或者開發商業績不透明、重大招商建設不明確，「正因這些不確定因素存在，所以越不好賣的開發案，才會存在高額佣金與獎金；不少代理商正是利用資訊障礙，蒙蔽台灣購屋者。」

根據「蘋果日報」報導，台灣搜房與亞太國際地產之間存有合作關係，在英國商務旅館與機場停車場投資案當中，亞太被疑透過台灣搜房取得部分投資案單位，藉以代銷、吸引投資人上門掏錢投資。

之情人士表示，這兩家公司的合作模式，建立在台灣搜房成立紙上公司開發建案、再交由亞太國際地產負責銷售；一方有心吸金當然違法，但另一方賺取高額服務費與佣金，卻沒有替購屋者把關，「這是代理商最不應該犯的大忌。」

消息指出，秦啟松過去經手的英國不動產、車位等物件，多來自於英國當地開發商，而這些開發商不少受到權威商業信評機構「鄧白氏」、評定為「不值得信任」等級，等於存在很大的投資風險；而亞太國際地產仍選擇銷售、以賺取高額佣金。

據曾經待過亞太國際地產的員工表示，亞太經常處理台灣投資客與當地開發商、或物業管理商經營不善、導致每月租金匯款不正常的事宜。簡單說，一開始的風險控管就沒有做好，常造成投資客損失，「這次亞太國際地產受到吸金事件牽連，其實不令人意外。」

▲哈塔瑪斯國際地產台灣分公司總經理陳啟明。（圖／記者張瑞傑攝）

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陳啟明認為，投資海外不動產前，最好就是透過查證管道，去了解開發商背景，而不要一味相信代銷公司片面說法。 google建商過往業績、實際開發項目、目前推出的項目，「如果沒有過往業績，僅有此時此刻的項目，譬如第一案，這時就要合理懷疑，可能是詐騙。」 一定要請建商提供完整公司名稱，要避免跟小建商購買，才能免除突然突然倒閉、成為爛尾，或者被違法吸金。

再者，透過維基地圖、查詢空地發展計畫 （http://wikimapia.org）， 觀察蛋殼區是否被當做蛋黃區銷售，有沒有知名銀行、飯店群聚，便捷交通，重大發展項目是否有底定，再比對周邊房價指標區現況是否合理，來判斷未來是否會持續發展、降低風險。