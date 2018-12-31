選後買氣回籠12月增1成　高雄房市3年最佳

▲12月房市交易量整體月增約1成，房市脫離11月的選舉干擾，逐步反應年底前的購屋旺季效應。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

信義房屋統計12月前25天全台門市交易狀況，12月房市交易量整體月增約1成，房市脫離11月的選舉干擾，逐步反應年底前的購屋旺季效應，若以區域表現來看，包括台中市與高雄市交易量都出現明顯復甦，高雄市12月房市交易量比起近三年的平均值多出兩成，同時也是近三年單月表現最好的一個月，可以看出高雄房市買氣回籠人氣復甦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月選情激烈，想要購屋的人可能因為參加活動等因素，降低購屋的急迫性，不過選後買氣回籠，尤其是選舉活動熱烈的台中市與高雄市，選後都發現買氣回流，台中市交易量月增25%，但較去年同期仍少2成。

高雄市12月的房市交易是近三年以來單月最佳的一次，上個月受選舉干擾基期偏低，因此買盤遞延回籠後交易量月增近4成，同時也較去年同期成長超過3成。

北部地區則是交易量表現維持穩定，台北市的交易量月增與年增幅度皆接近15%，新北市與桃園市表現則大致持平，從月的變化來看，中南部地區的確出現一波買盤回流。

曾敬德指出，高雄選後房市的確買盤回流，買方購屋態度轉趨積極，在前瞻建設資源挹注，加上高雄房價基期低與建商持續投入推案，2019年高雄仍是房市能見度較高的區域。