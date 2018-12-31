潭子土地漲幅首度超越北屯　成房市熱區

▲潭子、捷運G0站機廠特區近期成交表現亮眼。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

蛋白區首購市場當道，建商持續搶進外圍區域購地，繼鄉林建設大舉購入潭子千坪土地後，七期豪宅建商寶璽建設也傳出插旗潭子區，包含107年5月購地的順天建設與較早進場的久樘開發、坤悅建設，潭子房市成一級戰場。

不只如此，根據內政部實價登錄資料顯示，台中市近一年來土地買賣價格漲幅明顯，潭子區106年土地成交均價為每坪25.01萬，107年的土地成交均價來到每坪29.76萬，漲幅約有19%，首度超越首購熱區北屯區。

潭子區目前已推出個案有「久樘臻星」、坤悅「迎勝」「悅．勝利」、大熊「熊立方」、英升「陽里晴」等，銷售成績不俗。緊接著總銷18億的鄉林大新段新案與總銷20億的順天建設大豐段新案也即將登場。寶璽建設以每坪33萬元新購入的潭子土地與「久樘臻星」同屬弘富重劃區，鄰近弘文中學，市場推估未來區域房價上漲空間大。

另外，購屋熱區的北屯區，106年的土地交易均價為每坪27.79萬元，今年上漲到每坪32.08萬元。近期大漁建設以每坪56萬元高價買下位在興安路與修齊街口、松觀段400多坪土地，該基地鄰近11期商圈與12單元精華區域。大漁建設於北屯捷運總站特區推出的大漁「ONE」與大漁「ONE Plus」銷售長紅，也讓建商信心大增加碼推案。