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六都選後房市平穩　2018全台交易量可望破28萬棟

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▲中秋連假房市交易量微減。（圖／記者張瑞傑攝）

▲選後全台房市交易平穩。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

六都地政局公布12月六都建物買賣移轉棟數，選後雖出現看屋人潮，但多未立即出手進場，六都12月總計1.8萬棟，相較上月月縮2.6%，各都交易平淡微衰、起伏多在5%內；不過六都2018年全年累計約21.23萬棟，相較去年20.39萬棟，年增約4.1%，自2016年來，每年交易量皆呈現正成長，若以六都約佔全台交易7.5成估算，今年全台建物買賣移轉棟數可望達28.3萬棟。

若相較去年12月，六都整體年減6.3%， 六都皆衰退，以北市、桃園、台南市衰退超過1成最多，而觀察六都2018全年累計量體21萬2277棟，相較去年同期20萬3879棟，整體正成長約4%，以台北市總計2.68萬棟、年增14%最多，其次，新北市總計5.67萬棟、年增9%，台南市 2.1萬棟也較去年1.94萬棟、年增7.8%。桃園市累計3.56萬棟、年增3%，台中市將近4萬棟、年增1.4%，僅高雄累計3.2萬棟、衰退2.1%。

于靜芳分析，六都交易較去年回溫，尤其自2016年開始，交易量年年呈現正成長，尤其雙北市在近2~3年價格修正後，買氣回升不少，北市今年更達2萬6844棟，相比去年大增14%，是六都表現最佳，加上公寓產品並有都更、危老推動話題，後勢看好，但未來北市豪宅將顯現壁壘分明，口袋深的高階人士青睞超級豪宅、一線豪宅持續挑戰天價，一般豪宅則將與一般住宅維持價格仍是成交關鍵，讓利才有機會吸豪宅客。

新北市則以重劃區皆祭出中小坪數、低自備款方案吸睛，帶動整體購屋氛圍，目前選後看屋人潮有回籠跡象，但在自住客市場下，價格仍是未來成交關鍵，台中、高雄選後變天，房市看好，但並未立即反映房市交易，高雄新成屋量體大，可觀察農曆年前能否有一波壓抑買盤發酵，未來半年交易量、房價仍值得觀察，而若以六都約佔全台交易7.5成估算，今年全台建物買賣移轉棟數應可突破28.3萬棟大關，但並未如市場預期回溫，2019年才有機會挑戰30萬棟門檻，估計2019年房市呈現量微增、價緩趨勢，值得注意是，2019年除央行究竟升息、降息與否，以及下半年總統大選選舉開始白熱戰，皆是影響關鍵。


 

關鍵字：房產28萬棟量增房市交易買賣移轉

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