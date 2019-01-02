選舉影響12月量差　好壞下個月才知

▲選後買氣是否回溫，將反應在2019年1月統計。（圖／資料照）

記者張瑞傑／台北報導

根據六都最新公告的買賣移轉棟數資料顯示，六都2018年的買賣移轉棟數成長-3%~14.4%不等的幅度，不過受11月選舉影響，12月的移轉棟數則呈現略微衰退表現。專家分析，無論好壞，選後買氣下個月就會見分曉。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，移轉登記通常較買賣發生晚一個月，因此12月的房市移轉棟數大致反應11月的市場交易狀況，而11月因有選舉等因素干擾，11月的仲介業表現中南部大多呈現衰退走勢，12月移轉反應11月的交易狀況，移轉棟數呈現月減或年減表現，不過12月多數的仲介業者中南部成交量都出現一波明顯彈升，預料下個月的移轉可能就會看到12月熱絡的市況。



北市2018全年移轉棟數為2.68萬棟，較2017年同期增加14.4%，新北市則是2018年為5.67萬棟，較2017年年增9%，曾敬德表示，雙北市是這波房市修正下，價量修正幅度最大的區域，因此房市交易量落底回溫後，反彈力道也相對較為明顯。



桃園市2018全年的買賣移轉棟數為3.46萬棟，表現相對2017年微減2.9%，台中市則是3.99萬棟，微增1.4%，台南市則是2.1萬棟，年增7.8%，高雄市則是3.3萬棟年減約2.1%。



曾敬德表示，單月的移轉棟數可能受到市場買氣、新成屋交屋、地政機關的工作天數等眾多因素影響，不容易用單月移轉判斷真實買氣變化，不過若拉長到季或年就可較貼近實際市場狀況，因此2018的移轉棟數可發現，交易量在2016落底後，出現連兩年交易量反彈回升，主要原因還是民眾對於未來房價看法悲觀情緒改善，加上穩定的自住需求回籠帶動交易量回升。