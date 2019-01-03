好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相搶購

▲「好室研研」現場銷售狀況不俗。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

丞石建築「好室研研」以別出心裁的日式接待會館、於新北市土城打響名號，打出最上乘的豪宅建材規劃，與土城唯一的防水10年保固，產品規劃頗受各界好評，上月甫推出限量30戶的早鳥優惠活動後，吸引不少民眾關注。丞石建築推案素來採取不二價銷售，此次推出早鳥方案旋即造成一股賞屋熱潮，吸引不少死忠客戶特地從鶯歌北上。

現場專案經理劉安康表示，好室研研採不二價銷售，每一階段之銷售模式均公開透明，並向客戶提出買貴退差價承諾，為此更找來律師公證，希望藉由公開公正的方式確保每一位消費者平等的購買權益。「因為本案銷售模式全程攤在陽光下，這一波早鳥活動絕對是CP值最高的購買時機。」

▲好室研研近土城清水家樂福商圈，生活機能充足。（圖／丞石建築提供）

「好室研研」基地位於土城區明德路、青雲路口，鄰近土城清水家樂福商圈，產品面向首購首換族群，每坪均價40萬起，房型規劃上有22坪2房、28坪2+1房、30-36坪3房，室內格局講究「無走道」空間規劃，可使坪效有效運用，另外在廚房與浴室都有實用的收納設計，並提供業界少見的建材量身客製服務，在玄關門、室內油漆、地坪、中島檯面、廚具面板等標配上都可讓客戶自由選擇材質與配色，更是此案的一大貼心特色。「好室研研」現推出「限量30戶」的早鳥優惠活動，客戶將享有第一波每坪均價38萬之優惠。

「售後服務」是好室研研的另一個亮點，丞石建築推出土城唯一的防水10年保固，廚具櫃體更享有業界最高的20年保固。此外，丞石建築成立售服部門、專責解決已購客交屋後的問題，並提出「48小時報修完成，72小時修繕完畢」的服務機制，落實從買屋到交屋的一條龍服務理念。



▲好室研研由知名建築師蕭家福設計，外觀為現代簡約風格。（圖／記者張瑞傑攝）