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合雄apple　大有路生活圈地段最佳首換宅

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記者張瑞傑／桃園報導

擁有虎頭山自然環境、新光三越商業機能的大有路生活圈，生活機能完善、住宅環境不輸桃園市重劃區，但房價相對重劃區便宜，是早期雙北輕移民所在地；「合雄apple」位於大有路核心地段上，主力規劃30至40坪、戶戶配置22.5公分中空樓板，跳脫區段產品定位，鎖定首購與首換客。

▲「合雄apple」大有路生活圈地段最佳。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「合雄apple」大有路生活圈地段最佳。（圖／記者張瑞傑攝）

大有路是桃園市最早發展的區段之一，包括大有國小、國中的完整學區，以及新光三越、連鎖健身房、全聯、寶雅以及多家早午餐廳、診所群聚，採買至大業傳統市場10分鐘到、寶山街商圈3到5分鐘 ，沿街建築發展完善，環境鄰接虎頭山森林公園、中正藝文特區，素有「桃園小天母」之稱，車程10分鐘通達國道1號南崁交流道，區段住宅行情每坪23至25萬元。

「合雄apple」位於大有路核心、區段地勢平緩，距離雙學區僅200米；不僅各項機能成熟，更有多線公車如國光1816可直達台北車站、指南9069線可抵達南港展覽館，沿線行天宮站、南京復興、小巨蛋等重要站點。

▲主力規劃30至40坪、戶戶配置22.5公分中空樓板，跳脫區段產品定位，鎖定首購與首換客。（圖／記者張瑞傑攝）
▲主力規劃30至40坪、戶戶配置22.5公分中空樓板，跳脫區段產品定位，鎖定首購與首換客。（圖／記者張瑞傑攝） 

基地面積843坪，社區雙面臨路、臨大有路退縮6米、規劃5間店面，1樓挑高7.1米；大廳由民富13街、中庭入社區、大廳，車道在大有路上。1樓公設有飯店式門廳、閱覽室、健身房、兒童遊樂區，公設比31.77%。 此外，1樓有1戶40坪、大3房住宅，室內挑高3.95米、面中庭景觀、有露台，屬於社區中稀有產品，坪效佳、景觀好。

全案結構搭配22.5公分中空樓板，強調隔絕噪音的靜音設計；標準層單層3併1電梯，中小坪數20至35坪面對大有路、35坪有玄關、雙衛浴開窗、雙陽台，樑柱外推、室內無柱位，主臥衛浴4件式附浴缸、免治馬桶座。

▲主力規劃30至40坪、戶戶配置22.5公分中空樓板，跳脫區段產品定位，鎖定首購與首換客。（圖／記者張瑞傑攝）

▲主力規劃30至40坪、戶戶配置22.5公分中空樓板，跳脫區段產品定位，鎖定首購與首換客。（圖／記者張瑞傑攝）

其中30坪2房有玄關、室內無走道，雙陽台，衛浴4件式，臥室不共牆，屬於市面上稀有的2房宅。主力30至35坪、總價900至1100萬元，並推出「裝潢+家電」優惠方案；全案貸款8成、自備180至220萬元，月付2.5~3萬元，預計2019年交屋。


 

關鍵字：房產大有路生活圈桃園小天母合雄apple

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