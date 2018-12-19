三本公園　莊園與美術館級的首購定位

記者張瑞傑／桃園報導

眾所週知、千坪以上大基地才有條件創造獨立建設價值的住宅條件；而面對萬坪以上的大公園，才能真正享有「都市之肺」的居住品質，兩者得一已是可遇而不可求。深耕桃園的三本建設，取得大溪稀有的一塊三千坪大基地、面對5.5公頃的埔頂公園，原本是豪宅尺度的產品定位、調整為26至54坪首購與換屋住宅，但保留豪宅尺度公設規模，堪稱桃園地區最具「莊園」等級與「美術館」氛圍的指標建案。

▲「三本公園」是三本建設位於該區段最後一塊大基地住宅建案。（圖／三本建設提供）

在5.5公頃埔頂公園內，是當地相當知名的大型公園，充滿自然生長、樹齡30年以上的大型喬木，以及一望無際的草坪，類似高爾夫球場的莊園氛圍，是這個公園給人的第一印象；圍繞著埔頂公園周邊的埔頂重劃區，以透天別墅社區、養生醫療園區居多，屋齡多在8年內，建築街廓完整而單純。

生活機能部分，埔頂路上有埔頂商圈，採買可至崎頂市場，騎車3分鐘，埔頂路上生活機能方便；車程至國道3號大溪交流道車程8分鐘。

▲社區面對5.5公頃頂埔公園，綠意盎然。（圖／三本建設提供）

「三本公園」，基地面積3400坪、面寬達200米，規劃4棟建築，1樓大廳挑高7米採SRC結構、以大面落地窗連結公園、透天別墅景致，人步在其中，彷彿置身美術館中。 值得一看的是，公設仍保留當初豪宅尺度的飯店規模等級，包括門口特勤、飯店式櫃檯，室內溫水游泳池、SPA、兒童戲水池，練琴室、視聽室、高爾夫練習室，每一項設施都以超大尺度設計，管理費一坪60元，非常合宜。

▲客廳窗外就是莊園及的大片綠意。（圖／三本建設提供）

標準層3樓至19樓，單層4併至6併；其中4併雙電梯、規劃42至55坪換屋型住宅。6併3電梯格局，則為26坪至46坪的首購與首換宅。20樓以上合併戶46至75坪。不少戶型面對埔頂公園，客廳、主臥與主臥衛浴俱享有公園無限棟距，景致十分宜人。

每戶樓板為加厚18公分、樓高3米3，室內無小樑規劃；10月正式公開、目前銷售即將突破百戶，雙北客群以國道3號沿線的土城、新店居多，桃園在地已購客則因為品牌買屋。



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