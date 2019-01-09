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結構、防水20年保固！一輩子的售後服務　潤泰揪甘心

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潤泰 。（圖／潤泰提供）

▲潤泰考量多數人一生只買一間房自住，堅持蓋出最好的建築。（圖／潤泰提供）

房產中心／綜合報導

家是每個人的舒心堡壘，不光要抵得住風雨，禁得起地震，更要對火災防患未然才能住得安心。打出住宅防水、結構保固20年承諾的豪宅建商「潤泰創新」，近期再度攜手旗下建築名作「松濤苑」設計與施工團隊，於奇岩生態重劃區再築經典之作，湖景公園第一排的高含氧生活宅「潤泰奇岩」，滿足換屋族實現離塵不離城的高品質居住夢想。

▲▼潤泰奇岩。（圖／業者提供）

▲潤泰奇岩位於奇岩生態重劃區湖景第一排。（圖／潤泰提供）

自住需求出發　「潤泰」金字招牌保值抗跌
潤泰創新總經理李志宏表示，尹總裁曾說：「買房絕對是終身大事，多數人一輩子只會買一間房子，因此潤泰從自住需求出發，堅持要蓋就蓋最好的房子，才對得起住戶的期待。」多年來，潤泰獨家專利建築工法就有571項(截至2018.12.17)，而且從建築材料、施工到完建後物業管理通通一條龍經營，而且優於業界提供結構、防水保固20年的服務。李志宏笑稱：希望潤泰蓋的房子都能像「美魔女」一樣歷久彌新，愈住愈舒適，也因此「潤泰」二字在房產市場具有保值抗跌的特殊性。

▲▼潤泰奇岩。（圖／記者林敬旻攝）

▲潤泰奇岩工學區（圖／記者林敬旻攝）

李志宏指出，每間潤泰蓋的房子都像是自己的孩子，每位住戶就是潤泰大家庭的一份子，因此蓋房子絕對真材實料、童叟無欺，「潤泰奇岩」當然也不例外。在外型上，「潤泰奇岩」務實大器、不趕流行，採用抗白華特殊砂漿，窗框崁縫特調材料以及防汙設計等，可有效避免壁癌、大幅減少白華、生鏽、外觀變色及汙染等問題產生，未來房子即使經過10~15年仍不減其風華，而且外牆內側以歐洲進口發泡玻璃骨材、礦物微孔添加物，打造強效隔熱外牆，冬暖夏涼住出舒適好品質。

▲▼潤泰奇岩，潤泰集團總經理李志宏。（圖／記者林敬旻攝）

▲潤泰創新總經理李志宏，投入潤泰創新蓋房子已有近30年的時間。（圖／記者林敬旻攝）

隱性安全、細節不馬虎　住戶絕對有感
隨著地震、颱風等天災頻傳，更多人買房時開始重視建築結構，李志宏說明：「潤泰奇岩」雖然只有10層樓，仍採用高安全性的壁樁基礎，連續壁深入地下達35.5米，鋼筋結構工程並採用潤泰獨家專利「一筆箍」鋼筋，一體成型更能掌握品質、長度、角度、彎鉤更精準，讓建築物的柱體及結構都更加穩固耐震。

▲▼潤泰奇岩，一筆箍筋。（圖／記者林敬旻攝）

▲潤泰獨家專利一筆箍鋼筋（左）由潤泰自家工廠由機器精密製成後，才至工地現場組裝，大幅減少人為變動因素。（圖／記者林敬旻攝）

在居住細節上，「潤泰奇岩」有許多事先為住戶設想周到的巧思設計，像是管線清楚標示確保日後維修便利。馬桶、浴缸、廚房等各為獨立排氣管線減少異味產生，每層樓的管道間加強防火層，並引進科技大廠的防火束帶，避免火災發生時，煙霧順著管線四竄釀成重大災情，以及巧妙運用正負壓，逃生梯以正壓設計，達成防火、防延燒效果。垃圾回收室以負壓設計防止臭味擴散；社區大樓配置雙水箱，即使清洗水箱也不擔心需停水問題，並順應綠能科技發展，為住戶預留電動車充電所需配電等，諸多平時看不見，卻真實隱身在建築設計細節中的用心。

▲▼潤泰奇岩。（圖／業者提供）

▲（圖／潤泰提供）


離塵不離城　坐擁北市珍稀綠活生態
奇岩生態重劃區全區面積僅16公頃餘，是四周共有5座公園的低密度、高綠活住宅區，居住氛圍慢活宜人，特別的是，此區有建築樓高限制，最高限建10層，因此視野遼闊，盡享藍天綠意；潤泰奇岩坐落於湖景第一排，同時社區主體規劃也合乎生態廊道建築法規，1樓備有自行車道及停車場，自行車廊道可連結學校、公園及捷運站。當地生活機能依賴捷運奇岩站周邊小型生活圈，步行只需約5~8分鐘，或至當地熱門「北投市場」採買，也只需步行約600公尺，前往石牌榮總也只要2個捷運站；鄰近北投溫泉、北投圖書館、陽明山風景區及淡水；或開車約20分鐘即可由重慶北路連結國道1號串聯全台。

高涵氧舒心綠活宅「潤泰奇岩」　入住滿意度達一輩子的家（圖／潤泰提供）

高涵氧舒心綠活宅「潤泰奇岩」　入住滿意度達一輩子的家（圖／潤泰提供）

▲（圖／潤泰提供）


近年房產回歸自住客市場，「潤泰奇岩」乃台北市罕見高綠覆率、低公設比的精品宅，吸引北投、天母一帶專業人士、自營商等重視生活品質的住戶相繼入主置產，目前「潤泰奇岩」與地主合建共33戶，建商僅可售14戶，甫公開及熱銷超過5成，案內房型為57-87坪，成交總價落在4500萬～6600萬區間，目前剩餘銷售以68坪房型為主，透過地點稀有性及品牌保值性持續吸引換屋族目光。 


潤泰奇岩基本資料 
投資興建：潤泰創新國際股份有限公司 
建築設計：黃永洪大師、張倫端建築師 
燈光設計：林大為大師 
工程營造：潤弘精密工程事業股份有公司 
基地位置：台北市北投區三合街一段82巷50弄31-37號 
銷售電話：（02）2893-7388 
基地面積：513.86坪 規劃樓層：地上10層、地下3層
結構構造：RC 
住宅戶數：33戶高綠覆純住宅 
規劃坪數：57、68、74、87坪 (68坪為主力產品) 
使用分區：住3 
車位數：平面54位
個案特色：
1、 生態湖景公園第一排 
2、 高綠覆率生態重劃區 
3、 松濤苑設計施工團隊 
4、 低公設比31%，雨遮不計坪 
5、 潤泰專利工法，防洪、防火、隔熱設計 
6、 結構、防水保固20年，一輩子售後服務 
官網：http://www.ruentexqiyan.tw/?utm_source=etnews

關鍵字：潤泰奇岩潤泰創新奇岩重劃區

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