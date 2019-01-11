低總價熱席捲園區客　竹南科買氣再次點火

▲隨台積電大主題確定，未來可望磁吸中下游廠聚集，帶動一層一層的機能與商圈集市，竹南科大埔重劃區買氣將在2019年重新點燃。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／竹苗報導

園區客高所得與精算CP值的購屋特性，讓竹苗房市發展自成一格，即便市場面臨盤整交易清冷，竹苗一帶科技園區周邊重劃區房市仍有相對穩定買盤支撐。

近年距竹科20分鐘的苗栗竹南科基地因群創、晶圓、京鼎、昱晶等大廠陸續進駐，加上懸宕已久的台積電封測廠建廠時程在去年九月明朗化，3000億元投資額和新增超過2500個以上工作機會（約最少1500戶家庭住家需求），讓行情回檔到相對低價的竹南科，吸引台北上市建商遠雄也來插旗推案，業者預言：「隨台積電大主題確定，未來可望磁吸中下游廠聚集，帶動一層一層的機能與商圈集市，竹南科大埔重劃區買氣將在2019年重新點燃。」

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，竹北房市發展時，台灣經濟起飛，竹科人購屋實力強，因此高總價產品仍能受到竹科人接受，高總價透天產品頗受竹科人青睞。相較下，竹南科學園區房價較低，雖然透天房型總價門檻也比新竹、台中親切，但是竹南科周邊的還是以年輕族群為主，不乏因就業移居竹南的工作者，因此還是兩到三房電梯大樓產品最實用討喜，購屋者接受以買代租的概念，先在竹南購屋累積資產，未來若有轉職到其他園區，還能將不動產出租，因此整體公設和格局的規劃仍會以單身或小資客層的使用為主要考量。

遠雄行銷協理黃瑄履分析，園區客的廠區功能、薪資組成、購屋動向，是新竹房市與業者必須時刻掌握的重要資訊。緊鄰竹南科規畫的大埔重劃區，目前有三類產品，透天型態鎖定在地自營商換屋與園區高階主管買盤，價格範圍自1100~2500萬都有，包括「晶硯」、「一見森晴」、「潮間帶」、「一勺日光」；另有早期炒作階段出現不少小坪數套房推案；以及近兩年瞄準園區客首購成家需求推出的正規2~3房產品，如銷售已久進入成屋階段的「鴻喆」、「富比市」、「唐寧1號」。

值得注意的是台北上市建商遠雄也瞄準竹南科，推出新預售案加入戰局，規劃26~38坪2至3房的「遠雄新苑」，以區域罕見的台北酒店式公寓豪宅公設，超越法規0.26g的0.35g抗6級震結構，每月8000元起預售輕鬆付方案，讓在地市場眼睛一亮，甚至在春節前推出前後陽台雙面採光、獨立廚房的高坪效2房做廣告戶，開出總價401萬起的震撼價格搶攻園區客，目前銷售已突破4成。

▲▼遠雄新苑。（圖／記者張瑞傑攝）