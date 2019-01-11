ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣再次點火

ETtoday新聞雲

▲隨台積電大主題確定，未來可望磁吸中下游廠聚集，帶動一層一層的機能與商圈集市，竹南科大埔重劃區買氣將在2019年重新點燃。（圖／記者張瑞傑攝）

▲隨台積電大主題確定，未來可望磁吸中下游廠聚集，帶動一層一層的機能與商圈集市，竹南科大埔重劃區買氣將在2019年重新點燃。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／竹苗報導

園區客高所得與精算CP值的購屋特性，讓竹苗房市發展自成一格，即便市場面臨盤整交易清冷，竹苗一帶科技園區周邊重劃區房市仍有相對穩定買盤支撐。

近年距竹科20分鐘的苗栗竹南科基地因群創、晶圓、京鼎、昱晶等大廠陸續進駐，加上懸宕已久的台積電封測廠建廠時程在去年九月明朗化，3000億元投資額和新增超過2500個以上工作機會（約最少1500戶家庭住家需求），讓行情回檔到相對低價的竹南科，吸引台北上市建商遠雄也來插旗推案，業者預言：「隨台積電大主題確定，未來可望磁吸中下游廠聚集，帶動一層一層的機能與商圈集市，竹南科大埔重劃區買氣將在2019年重新點燃。」

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，竹北房市發展時，台灣經濟起飛，竹科人購屋實力強，因此高總價產品仍能受到竹科人接受，高總價透天產品頗受竹科人青睞。相較下，竹南科學園區房價較低，雖然透天房型總價門檻也比新竹、台中親切，但是竹南科周邊的還是以年輕族群為主，不乏因就業移居竹南的工作者，因此還是兩到三房電梯大樓產品最實用討喜，購屋者接受以買代租的概念，先在竹南購屋累積資產，未來若有轉職到其他園區，還能將不動產出租，因此整體公設和格局的規劃仍會以單身或小資客層的使用為主要考量。

遠雄行銷協理黃瑄履分析，園區客的廠區功能、薪資組成、購屋動向，是新竹房市與業者必須時刻掌握的重要資訊。緊鄰竹南科規畫的大埔重劃區，目前有三類產品，透天型態鎖定在地自營商換屋與園區高階主管買盤，價格範圍自1100~2500萬都有，包括「晶硯」、「一見森晴」、「潮間帶」、「一勺日光」；另有早期炒作階段出現不少小坪數套房推案；以及近兩年瞄準園區客首購成家需求推出的正規2~3房產品，如銷售已久進入成屋階段的「鴻喆」、「富比市」、「唐寧1號」。

值得注意的是台北上市建商遠雄也瞄準竹南科，推出新預售案加入戰局，規劃26~38坪2至3房的「遠雄新苑」，以區域罕見的台北酒店式公寓豪宅公設，超越法規0.26g的0.35g抗6級震結構，每月8000元起預售輕鬆付方案，讓在地市場眼睛一亮，甚至在春節前推出前後陽台雙面採光、獨立廚房的高坪效2房做廣告戶，開出總價401萬起的震撼價格搶攻園區客，目前銷售已突破4成。

▲「遠雄新苑」。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼遠雄新苑。（圖／記者張瑞傑攝）

▲遠雄新苑。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：房產竹南科首購造鎮

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

雙捷運+河濱公園　高CP值好宅「水丰景」880萬買2房含車位！

「台北雙子星」如同鑽石般在城市中閃耀，預計在2025年完工成為國門新地標，更帶動台北西區周邊發展，將城市動脈延伸至一橋之隔的新北市三重區。從台北車站搭乘機捷，只要一站就能抵達捷運三重站，交通便利加上房價相對位於低檔，讓位於二重重劃區的「三重左岸特區」，成為建商搶進的潛力開發區。

47分鐘前

達麗．大道 　12期擎天小豪宅

地段力是達麗建設推案的首要條件；「達麗．大道」擁有12期、逢甲商圈、7期新光三越生活圈與水湳經貿園區地段優勢，達麗建設讓購屋者得以用688萬起的總價進住12期「小豪宅」、以軌道經濟學概念正式入主台中市門戶地段。「達麗．大道」一別同區段至少50坪的產品定位、導入7期豪宅公設，堪稱台灣大道旁近期難得的菁英首購型住宅，全案2房、2+1房與3房為主，訴求12期最合宜。

1小時前

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣再次點火

園區客高所得與精算CP值的購屋特性，讓竹苗房市發展自成一格，即便市場面臨盤整交易清冷，竹苗一帶科技園區周邊重劃區房市仍有相對穩定買盤支撐。

1小時前

長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/2價

鶯歌地區以高人文涵養、便利交通動線與純樸安寧的小鎮生活著稱，長虹建設以國際級團隊規格、邀請建築界重量級名家聯手打造，企圖使「長虹陶都」成為鶯歌第一名宅，長虹導入北市名宅的建築品質與名師設計，社區規劃33項公設、打造鶯歌首見的露天泳池、豐富的休閒設施讓各年齡層的住戶都可使用，符合現代全齡社區的居住趨勢，但開價約為新板特區新建案的1/2價，相對合宜的價格，吸引不少長虹的粉絲慕名前來。

5小時前

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

台中市水岸整治有目共睹，繼柳川、綠川成功後，大里區中興大學後側旱溪支流的「大康橋計畫」同樣受到當地民眾歡迎；瞄準台中市難得的水岸親水休憩價值，「興大康橋」推出22坪至37坪小宅規劃，在水岸用地有限、河岸景觀無價的條件，加上房價仍處於低點，未來捷運建設加持房價仍有增值空間。

5小時前

讀者迴響

熱門新聞

韓總「陸資購屋」可行？　6成民..

大同賣雙北土地　合計近百億

閨蜜出遊竟是台中六星度假系美宅

大型推案頻出　房仲：當心成「票..

抗議大同賣資產　股東闖說明會現..

長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/..

「陸資購屋」鬆綁？　反對票8成..

土地、建照、使照都爆量　房市回..

信義至善獎助學金　連續19年照..

台灣房屋超業楊佩蓉　捐交通車助..

最新新聞更多

達麗．大道 　12期擎天小豪宅

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣..

長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/..

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

台灣房屋超業楊佩蓉　捐交通車助..

信義至善獎助學金　連續19年照..

閨蜜出遊竟是台中六星度假系美宅

宜誠一極　吸睛航空業　南崁市中..

上網買住宅火險僅1%　房貸族託..

首創「信福幣」　房仲龍頭推彈性..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366