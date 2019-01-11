達麗．大道 　12期擎天小豪宅

記者張瑞傑／台中報導

地段力是達麗建設推案的首要條件；「達麗．大道」擁有12期、逢甲商圈、7期新光三越生活圈與水湳經貿園區地段優勢，達麗建設讓購屋者得以用688萬起的總價進住12期「小豪宅」、以軌道經濟學概念正式入主台中市門戶地段。「達麗．大道」一別同區段至少50坪的產品定位、導入7期豪宅公設，堪稱台灣大道旁近期難得的菁英首購型住宅，全案2房、2+1房與3房為主，訴求12期最合宜。

▲新光三越百貨生活圈。（圖／達麗建設提供）

台中市建設如火如荼展開中，過去以商辦、豪宅群聚的台灣大道三段兩側佔盡7期、12期與轉運站的地利之便，成為置產客、商務客購屋的首要地段。擅長以軌道經濟學購地的達麗建設，此次購得12期青海南街、上安路口的土地，區段進入七期新市政中心、新光三越生活圈、朝馬轉運站、逢甲商圈以及未來最具發展潛力的水湳經貿園區，甚至國道1號中港交流道車程2至5分鐘，推出不到700萬元的產品設定，更是打破過去「沒有千萬住不進12期」的說法。

▲「達麗.大道」外觀。（圖／達麗建設提供）

「達麗．大道」基地912坪，留下近400坪的空間規劃中庭花園、面臨環中路二段退縮40米；基地三面臨路。建築規劃1棟23層樓、地下4樓的現代風格，由玫格負責建築外觀、以天光、雲朵的意象帶出建築獨特的識別性。

▲公設邀請知名設計師鄭堂皇設計 。（圖／達麗建設提供）

公設邀請鄭堂皇設計，1樓挑高近9米、有面對400坪中庭花園的閱讀區、運動bar，2樓有健身房、露天泳池，頂樓有多功能交誼廳；在室內空間的設計上，住家戶戶高坪效，無虛坪的浪費，室內空間規劃方正完整，利用性高，提供20坪2房、24坪與33坪的2+1房，以及36坪3房的多元產品選擇。