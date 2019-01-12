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水岸、藝文、公園、校園、商圈集大成　板橋五合一2房

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財經中心／綜合報導

首購族想買到優質小環境不容易，擁有成熟生活機能更難得；江翠北側以首購型住宅打響知名度後，重視品牌價值的建築開發商，也開始推出強調適住、首換型的產品，吸引不同客群。其中由上市櫃公司潤隆和亞昕聯手開發的「柏克萊公園」，鄰近435藝文特區和中正商圈，位於機能最佳的AB區段。小環境擁有藝文、綠帶公園與校園的條件，主打23至27坪大2房住宅，35-38坪正3房，區隔同區段15至17坪小2房規劃，強調更完整好用的室內，以及雙水岸、雙校園、公園第一排，訴求江翠北側最宜居住宅。

▲柏克萊公園擁有地段優勢。（圖／柏克萊公園提供）

▲柏克萊公園擁有地段優勢。（圖／柏克萊公園提供）

隨著少子化現象、購屋總價考量等因素， 2-3房的住宅產品成為市場主流；在水岸、重劃等議題下，板橋江翠北側成為高CP值的購屋指標。華磐國際總經理潘志建表示，環河公園占地9800坪、號稱板橋最像大安森林公園的綠地，435藝文特區所在的AB區綠覆率也最高、文教氣息最重，讓該區段成為自住客最青睞的首選。

▲柏克萊公園熱銷人潮。（圖／柏克萊公園提供）

▲柏克萊公園熱銷人潮。（圖／柏克萊公園提供）

潘志建進一步指出：「重劃區推案達到一定程度後，自然會有跳脫區段屬性的產品出線。」潤隆、亞昕看好永翠路面環河公園，旁邊又有校園、消費商圈的居住完備性，靠近新板的增值潛力，規劃首購、首換、退休、置產都合適的「百搭款建案」。

▲環河公園。（圖／柏克萊公園提供）

▲環河公園。（圖／柏克萊公園提供）

「柏克萊公園」基地面積約達1,304坪，搭配SRC+RC抗震結構，三面均大幅退縮，引進自然採光；公共空間邀請知名設計師王勝正操刀，融入東方意境結合穿透式大面玻璃，打造挑高10米飯店式門廳、LOUNGE BAR、廚藝教室、健身房等，並配置江翠北側首見的溫水泳池，建築周圍規劃散步道與植栽綠化，創造舒適的社區微氣候。

▲板橋車站。（圖／柏克萊公園提供）

▲板橋車站。（圖／柏克萊公園提供）

住宅2房規劃23至27坪，室內格局走道置中、兩側為臥室，不浪費空間。臥室採標準雙人床，大部分2房配置4件式衛浴、浴缸，戶戶廚房配中島。B9、B1戶的38坪產品，客廳面對近萬坪環河公園，棟距約達500公尺，視野遼闊，室內動靜分開規劃，主臥4件式衛浴，低樓層就擁有綠海城市景觀，堪稱板橋綜合得分最強的3房，使用空間與總價頗受首換族的青睞，適合嚮往兼享城市繁華與綠意水岸的買方。銷售現場也迎來相當多公寓換屋和退休族，不用付出太多代價就能換到板橋首善的新式建築。更多資訊請洽29656388

關鍵字：房產公園水岸柏克萊公園校園

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