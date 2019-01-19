北市豪宅去年交易熱　前三季件數四年新高

▲位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／記者葉佳華攝）

記者張瑞傑／台北報導

信義房屋統計北市豪宅實價揭露資料，總價八千萬以上的豪宅交易件數觸底反彈，2018年前三季八千萬以上豪宅揭露數量達159件，件數創下近4年以來的新高，豪宅市場受到景氣復甦帶動，部份豪宅價格也有段修正幅度，加上全球的肥咖條款牽引資金流動，2018年可看到豪宅客回流購屋，整體市場交易相對熱絡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅客在2015、2016年也感受到市場不景氣，整體市場交易動能疲弱，不過從2017年開始豪宅交易轉趨熱絡，主要有幾個原因，包括有股市上萬點，大股東投資獲利，國際肥咖條款推動導致資金尋找出路，而部份豪宅價格也從高點滑落，吸引豪宅客擇優購屋，供給面部份，則是許多興建中的豪宅也逐漸落成完工，完工之後豪宅的賣相也會比較好，在需求端回流與供給端增加的狀況下，豪宅市場交易相對前幾年熱絡。

根據統計近年前三季的北市豪宅交易表現來看，2016年最低時豪宅的實價揭露件數不到百件，總成交金額約為167.5億元，2017年成長58%增加到152件，總成交金額達297.2億元，2018年則進一步增加到159件，總成交金額達297.8億元，若把預售揭露的「One Park Taipei元利信義聯勤」也考慮在內，則2018年的成長幅度更為明顯。

曾敬德表示，近年包括「西華富邦」、「華固天鑄」、「文心信義」都穩定去化，而今年部份豪宅也將完工或外觀立面完成，如「冠德信義」、「One Park Taipei元利信義聯勤」與「信義首席公館」等案，都將加入豪宅市場之內，在加上頂級豪宅「陶朱隱園」的完工，指標豪宅的交易仍將是2019年的市場焦點話題。