桃園人口淨遷入　連6年稱霸全台冠軍

▲桃園房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／台北報導

各都淨遷入人口量體，向來被視為當地房市發展、活絡的重要指標，東森房屋研究中心統計六都近6年淨遷入人口，去年2018年，以桃園市全年淨遷入超過2.3萬人最多，已是連6年聯蟬六都冠軍寶座，累計近6年淨遷入已達13.7萬人。

據各都地政局遷入、遷出資料統計出淨遷入人口數據，近6年桃園市成為全台人口吸力最強的都會，過去北部房價偏高應是主要推力，讓桃園不僅2015年衝上淨遷入3.67萬人，2016、2017年也達約3萬人成長，2018年雖減少，也仍有2.3萬人水準，站穩六都人口淨遷入冠軍，其中，桃園市又以中壢區淨遷入將近4900人最多，其次桃園區4542人、八德區3196人、龜山區2115人、楊梅區1925人。

過去因雙北房價高，桃園有地緣優勢、房價2字頭較雙北親民，在2014年正式升格直轄市，觀察人口流入開始增多，東森房屋研究中心經理于靜芳表示，在2015年淨遷入達3.6萬人高峰，近年桃園機捷通車，加上當地政府近年推動社會福利、工業發展、招商，也對人口遷入有效果，持續吸引雙北市購屋民眾南移、中南部青年北漂族人口流入，讓桃園淨遷入連6年稱霸全台，平均年齡僅38.6歲，為六都最年輕都會，以桃園區44萬人、中壢區41萬人最多，淨遷入人口量也最高，兩區去年房市交易量每月也有600~700棟水準，中壢區主要交易商圈在青埔高鐵特區、海華商圈，桃園區則集中正藝文特區、中路重劃區與大有、大業商圈，顯見機捷、捷運綠線動工效益帶動沿線房市。

于靜芳指出，而隨美中貿易戰升溫，台灣大型科技產產線自中國遷回台灣，桃園工業產值超過3兆元，又擁有航空城、亞洲矽谷發展規劃，去年不少台商持續在桃園投資自用工業廠房及土地，尤以電子業為重，如台達電以20.6億元購入中壢工業區內8千坪土地擴建廠房，廣達電腦投資42.8億元購入龜山區華亞科技園區1.1萬坪土地，目前包括英業達、仁寶等公司也陸續宣布投資桃園，這股台商回流潮估計持續帶來人口紅利遷入；觀察桃園不僅工業用地交易熱，去年各重劃區土地開發、推案量也出現熱潮，據最新實價登錄，2018年億元以上的土地交易達184件，其中龜山區、桃園區、中壢區共佔115件最多，去年預售推案量也達4千戶，廣布鎖定首購族、首換族的龜山A7重劃區、中路重劃區及高鐵特定區等3大重劃區，皆是交易熱區。