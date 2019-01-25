搜查桃園運動宅 南平、八德、平鎮最吸睛

▲中壢國民運動中心。（圖／桃園市政府提供）

記者張瑞傑／綜合報導

桃園市升格後，為推動國民運動不遺餘力，規劃桃園、南平、蘆竹、中壢、平鎮、八德、大溪國小等七個國民運動中心，運動中心相對私人運動俱樂部收費便宜許多，加上運動設備齊全，課程多元，受到民眾歡迎。

有巢氏房屋根據實價登錄資料統計，桃園七個國民運動中心周邊交易行情，以電梯大樓來看，南平國民運動中心周邊平均總價最高，達1602萬，位於大溪區的大溪國小多功能運動中心則最實惠，電梯大樓平均總價僅431萬元，為運動宅最親民的區域。有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，近幾年路跑、健走等活動舉辦頻繁，全台運動中心、健身房也如雨後春筍般出現，運動風氣興盛，運動空間需求量日益增加，與運動中心為鄰，成為許多消費者購屋時的考量之一。

以交易量來觀察，陳金萍說明，位於桃園區南平路的南平國民運動中心周邊房市交易居冠，近一年交易量為712件，陳金萍指出，南平國民運動中心位於座落於南平公園內，靠近春日路與經國路一帶，已於2018年7月試營運，附近有桃園藝文中心，中正藝文特區、經國重劃區也相距不遠，是桃園七個運動中心房價最高貴的區塊，房價保值性高。

陳芬蘭店長說明，除了中正藝文特區外，經國重劃區也是在南平國民運動中心周邊的交易熱區，算是桃園地區較新興的重劃區，目前中悅、麗寶建設均已在重劃區內插旗並整地完成，未來將陸續推案，目前重劃區內新成屋屋齡約3年左右，成交價約每坪28-30萬元不等。

交易量位居第二的是八德國民運動中心的495件。陳金萍說明，八德國民運動中心由國防部「北景雲」營區原地改建，目前已動工，預估在2021年完工，座落於廣福路與福國北街口，鄰近廣豐商圈，周邊生活機能完善，電梯大樓平均總價為934萬元，公寓總價則僅339萬元。台慶不動產桃園八德永福加盟店林盈村店東說明，八德國民運動中心周邊算是八德的新興區域，除了鄰近廣豐商圈外，附近還有大湳公有零售市場，也不乏像大潤發、家樂福這類大型賣場，採買便利，以及大湳公園坐落，居住環境極佳，生活機能相當完善。

交易量第三名則是蘆竹國民運動中心，近一年交易量為367件，陳金萍表示，蘆竹國民運動中心位於仁愛路一段與五福路口，預計今年7月完工。陳金萍說明，蘆竹國民運動中心鄰近台茂購物中心、好市多、特力屋等大型購物商場，周邊住宅生活機能完善，加上南崁溪整治，整體居住環境大大加分，目前電梯大樓總價約1034萬元，透天厝約1648萬元，房市未來發展可期。