2018買賣移轉27.8萬棟　繼承一直創新高

專家認為，買賣移轉棟數連續兩年反彈，交易量反應市場觸底盤整，但自住買盤回籠擇優購屋。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

根據內政部統計處最新統計資料顯示，2018全年的買賣移轉棟數為27.8萬棟，年增約4.5%，拍賣移轉微增至5234棟，至於繼承移轉棟數則持續創下新高，達到5.6萬棟，不過若與10年前的買賣移轉棟數相比，則可發現拍賣移轉10年來減少約8成，不過繼承卻是增加了57%。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德表示，買賣移轉棟數連續兩年反彈，交易量反應市場觸底盤整，但自住買盤回籠擇優購屋，至於拍賣移轉雖然反彈至5234棟，但大約是歷史高峰時的1成左右，並未對市場造成影響，繼承移轉則是受到高自有住宅率與人口持續老化影響，因此繼承棟數不斷寫下新高，預料這樣的趨勢將會持續下去，至於贈與移轉因房地合一新制上路後，節稅效益下滑，因此贈與移轉數量大致維持穩定。

若以10年的變化則更可看出市場差異，10年前整體房價水準較低，加上當年上半年的投資買盤興盛，加上新成屋交屋量大，全年買賣移轉棟數達37.9萬棟，2018市場只剩自住當道，投資買盤疲弱加上交屋量不也若當年多，10年時間移轉棟數減少約10萬棟。

不過拍賣市場則反應目前市況仍相對穩定，2008年的拍賣移轉仍高達2.5萬棟，不過2018年剩下5234棟，較當年減少約8成，反應當前因債務或欠繳房貸因而流入法拍市場的量少，拍定移轉的量也因而減少，不過另一方面也可看出市場大致維持穩定，急需資金或債務可能出問題的民眾，可以順利售屋變現。

繼承移轉棟數則反應人口老化與高自有住宅率等因素，加上不動產的價值高，因此繼承的移轉棟數年年攀升，2018年已經增加至5.6萬棟，和10年前相比反而是呈現逆勢大幅增加的狀況。