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海華國際星鑽 海華特區豪宅級首購宅

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▲海華特區鄰近未來機場捷運A21站(環北路)。（圖／記者張瑞傑攝）

▲海華特區鄰近未來機場捷運A21站(環北路)。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

發展近30年的海華社區、是中壢最知名的自辦豪宅重劃區，街廓整齊、產品定位高端是該區段指名度居高不下主因；海華特區最後指標新成屋案「海華國際星鑽」首購與首換產品、訴求豪宅等級建材與規劃，結合半露天戶外泳池、700坪花園中庭更是區段稀有，吸引不少當地菁英首購族。

海華特區為桃園市近年最成功的重劃區，街道規劃整齊，鄰近未來機場捷運A21站(環北路)，生活機能完備，在建地飽和及捷運通車等因素帶動下，房價高居中壢區之冠，與中正藝文特區並列桃園南北兩大房市指標區域。

▲中壢海華特區擁有當地唯一的SOGO百貨商圈。（圖／記者張瑞傑攝）

▲中壢海華特區擁有當地唯一的SOGO百貨商圈。（圖／記者張瑞傑攝）

由單一建商主導開發的中壢海華特區、占地多達6萬坪，多年來發展包括SOGO百貨、威尼斯影城、六和公園、中壢區公所、市立圖書館，還有飯店、銀行、診所等為設施與商家；其中SOGO百貨更是南桃園目前唯一的百貨商圈，住宅與商圈俱足，造就今日海華特區繁華，被譽為是「桃園信義計畫區」。

▲「海華國際星鑽」基地面積1575坪，規劃3棟地上15層建物。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「海華國際星鑽」基地面積1575坪，規劃3棟地上15層建物。（圖／記者張瑞傑攝）

「海華國際星鑽」基地面積1575坪，規劃3棟地上15層建物，共280戶住家與12戶店面，A、B棟主要規劃41~44坪3房的主力產品，不含車位總價1600~1700萬元，C棟規劃套房、2房與2+1房，坪數分別為17～30坪，總價631萬元起，全案預計2018年中旬完工。

該案自公開以來，每週來人都有百組成績，成為房市不景氣中桃園少數銷況一枝獨秀的新案，現在購屋平均僅需25%自備款，等於有75%價款申貸空間，有利買方減輕財務負擔。標準配備全是採用豪宅規格，有進口氣密窗、80x80cm拋光石英磚或超耐磨木地板，衛浴系統有TOTO、KOHLER、GROHE等進口品牌。
 

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