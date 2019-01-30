過年接待中心不打烊 年節活動加碼贈福袋

▲久樘快樂天鵝潛銷期間祭出一字頭讓利價預約熱烈，開盤即熱銷。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導



春節接待中心不打烊，長達9天的連續假期，不少民眾已如火如荼的規劃出遊，而為了搶攻返鄉台商、遊子財，台中案場於春節期間規劃各式應景活動迎客激買氣，如遠雄初二至初六分別規劃手作活動、總太限時抽紅包、久樘開發推出訂金8萬送8萬等，希望在春節檔期衝出整年好彩頭！

緊鄰台中港三井OUTLET PARK的「遠雄之星6」，推出訂簽35萬起買3-4房，已熱銷破9成，據遠雄透露，下一新案「遠雄之星7」即將醞釀進場。

遠雄之星春節期間只休除夕、初一，初二開始服務民眾，除了正在進行的抽獎活動外，年節期間賞屋再加碼抽台中港三井OUTLET PARK誠品禮券，讓民眾親身體驗OUTLET商圈的便利性，也規劃應景活動讓民眾免費參加，涵蓋有小豬吉祥彩繪、豬年燈籠、開運皮革吊飾等手作活動。

廍子重劃區造鎮大案「總太2020」推出以來熱銷85%！為回饋民眾支持於初三開工迎賓，新春期間(初三至初六)推出「2020愛你愛你」紅包福袋天天抽活動，到接待中心走春、打卡就有機會拿到價值達NT$2,020的喜氣福袋，另外還備有「豬福甜點」供民眾享用，不僅吸睛討喜，也為新的一年開啟鴻運好兆頭。

久樘開發沙鹿中山路新案「快樂天鵝」，新春期間推出預付訂金8萬即送8萬家電提貨券的優惠方案，大年初三案場即營業，該案潛銷期間以一字頭讓利價預約熱烈，開盤即熱銷，部分棟別已搶購一空。

遠雄、總太、久樘開發不僅案場活動滿滿且祭出新春強檔優惠，而陸府建設、永福地產、坤悅開發等建商旗下各案場皆於初四開工搶市；另外，「精銳萌未來」銷售業績突破預期，接待中心過年期間將休息至初六恢復營業，預告2019年第三季加碼推出二期。