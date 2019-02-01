ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房仲最大場尾牙！永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱！

ETtoday新聞雲

永慶（圖／永慶提供）

▲永慶房屋2/1舉辦尾牙晚宴，永慶房產集團董事長孫慶餘、永慶慈善基金會董事長趙怡率高階主管向同仁舉杯敬酒，感謝同仁過去一年的辛勞。

圖文／永慶房屋提供

全台房仲最大場尾牙宴「永慶房屋超越30精采絕倫聯歡晚會」，於2月1日在南港展覽館席開500桌！重金邀請天王級男神蕭敬騰、高人氣團體動力火車、新加坡創作女歌手文慧如及新時代水系女生Erika(劉艾立)超強陣容開唱，不僅如此，還祭出現金、禮品超過千個獎項供同仁摸彩，其中最受注目的大獎則是送出豪華轎車，讓現場氣氛high到最高點，員工開心喊到：「永慶房屋是最寵員工的最強房仲集團！」

永慶（圖／永慶提供）

▲天王級男神蕭敬騰、動力火車、新加坡創作女歌手文慧如、Erika接連開唱，High翻永慶房屋尾牙現場。

尾牙聯歡晚會由甜心財經主播劉涵竹與永慶房屋發言人謝志傑經理搭檔主持，帥哥美女穩定台風，加上劉涵竹一襲優雅小禮服，氣質出眾，也是尾牙一大亮點。壓軸則是天王級男神蕭敬騰！一連開唱7首膾炙人口的經典歌曲，嗓音渾厚爆發力十足，魅力橫掃全場，K歌不間斷長達30分鐘，現場宛如一場大型的演唱會，員工紛紛表示：前陣子沒搶到老蕭演唱會門票，沒想到尾牙特別嘉賓就是老蕭，現場開唱超震撼，真是大飽耳福！

永慶（圖／永慶提供）

▲尾牙宴前舉辦「年度超越顛峰業績競賽」頒獎典禮，年度績優經紀人搭乘千萬超跑保時捷、哈雷機車威風登場。

尾牙宴前，下午舉辦的「年度超越顛峰業績競賽」頒獎典禮，年度績優經紀人更是搭乘千萬超跑保時捷、哈雷機車威風登場，在夥伴們夾道歡呼聲中，走紅地毯上台領獎；每年永慶房屋的尾牙宴都邀請員工及家屬一同分享，今年晚宴餐點由擅長創新台菜的「新天地會館」領金牌主廚團隊包辦，每一道美饌都有濃濃台灣味。孫慶餘董事長率高階主管，一同舉杯感謝員工過去一年的付出與辛勞，金豬年要與員工持續再造佳績！

「亞洲最佳企業雇主獎」全台房仲業唯一獲獎的永慶，自一月起連續舉辦10場聯合尾牙宴，總計席開1千六百桌，總獎金及獎品價值超過千萬元！ 新的一年，永慶房產集團將持續全面領航，再攀高峰。

永慶（圖／永慶提供）

▲永慶房屋尾牙，準備禮品、現金超過千個獎項犒賞員工，其中最受注目的大獎豪華轎車一台。

延伸閱讀：
求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密　永慶房屋的幸福職場
永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開
看好房市　永慶房屋雙北展店24家　全台達130家新店
我要參加面試！
小鮮肝選對工作樂領5萬x9個月！蘇鵬升在永慶房屋找到幸福
 

關鍵字：永慶尾牙老蕭蕭敬騰動力火車文慧如Erika劉艾立

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房仲最大場尾牙！永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱！

「永慶房屋超越30精采絕倫聯歡晚會」於2月1日在南港展覽館席開500桌！重金邀請天王級男神蕭敬騰、高人氣團體動力火車、新加坡創作女歌手文慧如及新時代水系女生Erika(劉艾立)超強陣容開唱，不僅如此，還祭出現金、禮品超過千個獎項供同仁摸彩，其中最受注目的大獎則是送出豪華轎車。

1小時前

新舊屋殺戮戰開始　顏炳立：自住客可以看房了！

戴德梁行總經理顏炳立發布最新一季房地產觀點，內容指出房市盤整期今年就是落底年，房市殺戮市場已經開始，今年就是新舊屋相互廝殺的一年，想要購屋自住的人，「可以出來看房子了」！

4小時前

蛋白區這樣挑　CP值大勝市區宅

買房挑地點是個大學問，而「正市區=好地段；城市外圍=地段差」這樣的觀念恐怕已經不合時宜了！專家指出，想要在蛋白區買到高CP值好宅，除了挑選自己喜愛的小環境之外，大環境更是馬虎不得。一般來說建議民眾可先鎖定蛋白區距離主要交通動線出入口5分鐘內範圍，或是共構站周邊的產品，就有機會能買到兼顧便利性與生活品質的理想好宅。

5小時前

高質感生活　河岸綠帶宜居首選

對一個現代家庭來說，高質感的生活絕對不是在水泥叢林裡終日與油煙人潮為伍；重視生活品質的人，在意的是如何能讓「水與綠」成為生活中的一部分：下班和孩子一起到大公園散步運動、假日不必出遠門就能在美麗的水岸邊來趟親水之旅，這種充滿「風光綠水」的生活才是真正「宜居」的代名詞。

5小時前

五股、新莊房市升溫？　新北移轉量增幅6.2％

新北市政府地政局發布最新一季房市交易移轉棟數，根據資料顯示108年1月交易棟數共4,872棟，與去年12月相比，上升了284棟，增幅高達6.2％。大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，此次移轉量上升雖然部分原因為中古屋交易些許回溫，但許多競爭力較差的房子，價格仍有修正空間。

5小時前

韓流燒起高雄房市　移轉棟數3,519棟創3年新高

韓國瑜上任高雄市長2個月，高雄市地政局首次公布1月建物買賣移轉棟數，創下3,519棟成績，除了是韓國瑜上任後第一張房市成績單外，也創下3年以來最高的一次。住商機構高屏澎區協理林祺博提醒，看似一片熱絡的房市交易，其實賣家心態也隨之拉高，買賣雙方的磨合期也逐漸拉長當中。

6小時前

桃園八德重劃區最高CP值！　「合雄M」貫穿國道機場超便利

許多人在外地工作，雖然人在國外但依舊心繫家鄉，有許多台商紛紛回台購屋，並看準有潛力的區域置產。而位在桃園的八德重劃區由於交通便利、生活機能佳，合雄建設推出「合雄M」建案，吸引不少購屋族的目光！

13小時前

豬年營建署重大政策　吳欣修：擴大政府主導都更量能！

內政部營建署署長吳欣修於農曆年前餐會表示，為落實都市更新政策，107年及108年即多管齊下，營建署將持續推動都更3大重點業務，包括繼續執行「都市危險及老舊建築物加速重建」、「政府主導都市更新案」及推動「都市更新條例」修正草案。

1月31日 15:15

40年老字號永福樓熄燈　徐佳馨嘆「說永遠太遙遠」

台北老字號餐廳「永福樓」在農曆年前驚傳熄燈，外界盛傳「租金太高」導致營運困難，但從事房仲業多年的徐佳馨卻認為，租金只是其中一個理由。徐佳馨分析，消費習慣改變、百貨商場插旗、經營成本增加，才能更完整的解析「永福樓」為何歇業。

1月31日 14:15

全台1年法拍8件　韓風能抗飯店寒風？

全台灣自2017年至今，共法拍了8個飯店。寬頻房訊發言人徐華辰表示，近年陸客大幅減少，導致去年許多飯店經營困難，即使韓國瑜捲起一片「拚經濟」熱潮，但能延燒多久仍有待觀察。

1月31日 14:00

讀者迴響

熱門新聞

農舍「買了怕被拆」　總價下殺千..

顏炳立：新舊屋殺戮戰　可以看房..

桃園八德最高CP值　「合雄M」..

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

北市第一凶宅　驚見百人牌位

家就住在公園裡！建蔽率低僅有2..

北市最親民房價20區　最低每坪..

蛋白區這樣挑　CP值大勝市區宅

房東不降租　原來還有這層關係在

最新新聞更多

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366