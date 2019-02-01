房仲最大場尾牙！永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱！

▲永慶房屋2/1舉辦尾牙晚宴，永慶房產集團董事長孫慶餘、永慶慈善基金會董事長趙怡率高階主管向同仁舉杯敬酒，感謝同仁過去一年的辛勞。

圖文／永慶房屋提供

全台房仲最大場尾牙宴「永慶房屋超越30精采絕倫聯歡晚會」，於2月1日在南港展覽館席開500桌！重金邀請天王級男神蕭敬騰、高人氣團體動力火車、新加坡創作女歌手文慧如及新時代水系女生Erika(劉艾立)超強陣容開唱，不僅如此，還祭出現金、禮品超過千個獎項供同仁摸彩，其中最受注目的大獎則是送出豪華轎車，讓現場氣氛high到最高點，員工開心喊到：「永慶房屋是最寵員工的最強房仲集團！」





▲天王級男神蕭敬騰、動力火車、新加坡創作女歌手文慧如、Erika接連開唱，High翻永慶房屋尾牙現場。

尾牙聯歡晚會由甜心財經主播劉涵竹與永慶房屋發言人謝志傑經理搭檔主持，帥哥美女穩定台風，加上劉涵竹一襲優雅小禮服，氣質出眾，也是尾牙一大亮點。壓軸則是天王級男神蕭敬騰！一連開唱7首膾炙人口的經典歌曲，嗓音渾厚爆發力十足，魅力橫掃全場，K歌不間斷長達30分鐘，現場宛如一場大型的演唱會，員工紛紛表示：前陣子沒搶到老蕭演唱會門票，沒想到尾牙特別嘉賓就是老蕭，現場開唱超震撼，真是大飽耳福！

▲尾牙宴前舉辦「年度超越顛峰業績競賽」頒獎典禮，年度績優經紀人搭乘千萬超跑保時捷、哈雷機車威風登場。

尾牙宴前，下午舉辦的「年度超越顛峰業績競賽」頒獎典禮，年度績優經紀人更是搭乘千萬超跑保時捷、哈雷機車威風登場，在夥伴們夾道歡呼聲中，走紅地毯上台領獎；每年永慶房屋的尾牙宴都邀請員工及家屬一同分享，今年晚宴餐點由擅長創新台菜的「新天地會館」領金牌主廚團隊包辦，每一道美饌都有濃濃台灣味。孫慶餘董事長率高階主管，一同舉杯感謝員工過去一年的付出與辛勞，金豬年要與員工持續再造佳績！



「亞洲最佳企業雇主獎」全台房仲業唯一獲獎的永慶，自一月起連續舉辦10場聯合尾牙宴，總計席開1千六百桌，總獎金及獎品價值超過千萬元！ 新的一年，永慶房產集團將持續全面領航，再攀高峰。

▲永慶房屋尾牙，準備禮品、現金超過千個獎項犒賞員工，其中最受注目的大獎豪華轎車一台。

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