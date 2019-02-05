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跨區購屋 上市品牌建商搶進三鶯市區

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▲鶯歌老街。（圖／ETtoday資料照）

▲鶯歌老街。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

今年以來房市全面回溫，購屋決策相對穩健的換屋族也紛紛出籠，並推升前3季家戶購屋一路走高。其中，傳統大台北換屋熱區，例如新北市郊區的三峽、鶯歌等地，因房價比核心區更具優勢，吸引跨區換屋族出手，不僅建案銷售普遍成長，買氣也從重劃區一路延燒至舊市區。

今年房市呈現谷底反彈走勢，市場上除了首購族，換屋、置產族群的比例也快速增加。根據房仲業者統計，6都今年前3季的家戶購屋比，都較2016年、2017年同期明顯成長，成長最多的台北市與新北市，都成長了0.50個百分點，新北市家戶購屋比更來到3.02%，平均每1百戶就有3戶以上購屋。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析，不動產市場歷經2年修正期，今年房市信心明顯增強，其中，雙北市因建設穩定性較高，家戶購屋比成長最多，原因除了海外資金回流停泊於不動產外，換屋族出籠也有助於推升交易量，加上年底屬於傳統旺季，今年全年移轉棟數將有機會上看28萬棟。

值得注意的是，新北市的家戶購屋比，較往年明顯提升，原因除了近來建商紛紛祭出低總價、低月付等優惠條件，吸引成家立業的首購族出手之外，區域內的換屋需求，以及因比價效應帶動的跨區換屋行為，更是支撐起新北房市買氣的重要族群，位處市郊區的傳統換屋熱區三峽、鶯歌等地，感受尤其深刻。

房地產業者指出，三峽與鶯歌近年有捷運三鶯線動工與台鐵捷運化等題材，讓區域房市能見度提高不少，加上好山好水的環境、相對雙北市區低廉許多的房價優勢，在可預期的交通條件愈來愈便捷下，已受到愈來愈多具地緣性區外客的青睞，近期就有不少跨區換屋族賣掉原本市區的舊房子，來到三峽與鶯歌買新屋。

業者指出，三峽與鶯歌雖然被視為共同生活圈，但也各自擁有發展成型的既成商圈與新興重劃區，過去因主要的建設與新房子多集中在重劃區，不論是區域內換屋或跨區換屋族，都會選擇在重劃區置產，近期則隨著房市回溫，舊市區也承接不少重劃區的外溢買氣，甚至吸引上市品牌建商在三鶯市區推新案。

例如櫻花建設首次進軍三峽，就選擇在鄰近鳶山風景區的舊市區，推出鎖定首次換屋族群的預售案「櫻花學」。該案周邊生活機能完整，距離三峽老街不到700公尺，還有河濱步道與自行車道可供日常休憩，且1公里範圍內，就有包括中園國小、安溪國小與安溪國中，學區完整。

而該案也特別結合當地好山好水的環境，選用通過日本安全檢測的無毒綠建材，且每戶都配備英國進口濾心的無鈉離子淨水器，產品規劃則是39坪起跳的均質大3房與4房，開價每坪24~27萬元，是大台北換屋相對輕鬆的價位。

除了櫻花建設之外，另一家上市建商長虹建設則是看好跨區換屋趨勢，選擇在鶯歌舊市區推出指標案「長虹陶都」，但相較於「櫻花學」的首換產品定位，「長虹陶都」則更偏向準豪宅規劃。

「長虹陶都」位在鶯歌市區主幹道中山路，擁有1800坪超大基地，並規劃2棟地上22層、地下5層的雙塔式地標建築，不僅是鶯歌最高層建築，更請來黃永洪、杜文正等大師級的北市豪宅建築與設計團隊打造，加上全齡化休閒公設與戶戶Low-E節能玻璃等高檔建材，每坪32~36萬元的開價雖然高於區域行情，但卻是在雙北市核心區難以想像的誘人價格。

關鍵字：房產新北長虹陶都三鶯鶯歌老街

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