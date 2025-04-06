高雄2房購屋熱區出爐！　左營、三民、楠梓搶破頭

▲高雄去年2房中古屋交易前5大行政區，由左營一舉奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年房價高漲，2房成為市場主流，民眾也掀起2房購屋熱潮！房仲集團根據實價登錄，盤點高雄去年2房中古屋交易前5大行政區，由左營一舉奪冠，專家表示，該區2房還有700~1100萬元的低總價，搭配區域利多衝出買氣。

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永慶房產集團根據實價登錄中古屋交易資料，盤點高雄市2024年2房中古屋的5大熱門交易行政區，多位於北高雄，且屋齡較新、多為近年新蓋建案。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，受到發展重心北移、台積電影響，近年建商多把目光聚焦在北高雄，且產品鎖定年輕族群，主打負擔較小的低總價2房為主，對於先求有再求好的換屋族相當有吸引力。

永義房屋高雄裕誠自由加盟店東李玟頡指出，去年左營以585件2房交易量稱霸，左營有高雄唯一的高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，交通便利性無敵，目前2房物件總價約700萬~1100萬元之間，對於首購、小家庭算是較能夠負擔的價格，連帶該區預售案近半數也多鎖定規劃2房，顯示區域2房買氣超熱。

排名 兩房熱銷行政區 2024成交量(件) 兩房中古屋均價(萬/坪) 1 左營區 585 33.7 2 三民區 557 28.5 3 楠梓區 539 28.3 4 鼓山區 337 33.7 5 鳳山區 309 26.4

▲高雄市2024年兩房中古屋5大熱門交易行政區。資料來源：實價登錄資料，永慶房產集團彙整。（ETtoday製表）

而以往傳統購屋熱區三民交易量則為557件，位居第二。高雄市仲介公會理事陳揚智分析，三民區銜接南、北高雄，生活機能佳，之後又有高鐵南延轉進高雄車站的議題，未來將繼左營站後，具三鐵共構題材，交通便利性持續吸引民眾購屋。

至於近年房市焦點楠梓區，因台積電進駐形成區域房市買氣火熱，永慶不動產楠梓莒光加盟店東廖昭淦表示，區內有高雄大學、楠梓產業園區、楠梓科技產業園區等，聚集科技人與學生族群，2房總價多落在700~900 萬元，連帶租屋市場也旺到不行，低門檻吸引不少置產與包租公出手。

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