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推案量上看千億　新竹房市量增

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▲新竹市街景。（圖／ETtoday資料照）

▲新竹市街景。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

全台那個地區的房市最強？數據顯示，新竹地區薪資高，房價最不受政府房市政策影響。新竹縣市平均薪資高於北市，但新竹市電梯大樓的單價水準，卻只有台北市三分之一，在高所得與合宜的房價水準下，成屋價格支撐，相對穩定。新竹縣市地區的房市，因而持續穩定發展，包括光埔、華興、金雅、南勢重劃區，皆不斷有新建案推出。

據觀察，最近一、兩年來，新竹地區推出的建案，仍以大樓建案居多，其次是郊區平價透天，由於買氣與負擔能力有限，最近一年來，兩千萬以上大樓建案，銷售呈現遲緩，屬於首購產品的兩房，與換屋族的平價三房，相對呈現熱銷。

一般而言，小坪數、低總價，儼然成了今年的火紅產品，然而，坪數接近的大樓兩房、三房，因所處地段差異，單價、總價卻有相當的差異，竹科對面光埔重劃區的「竹科悅揚」，與新竹市中心區的「寶睿市政」，就有相當的價差。

座落於新竹市光埔重劃區，慈濟路與埔頂二路口，由興富發建設機構投資興建的「竹科悅揚」，規劃24、38坪的2、3房， 住戶952戶，店面21戶，兩房售價含車位七百萬出頭，三房含車位一千一搞定，在關埔重劃區內，從來不曾出現這種價格的產品，資深專案宋子顥說，推出一年，三房只剩個位數，兩房則剩八、九十多戶。

本建案主要特色是地段，它位於關埔重劃區核心地段，有便捷路網，跨過光復路陸橋，三、五分鐘進入竹科， 經由慈雲路、公道五，五至八分鐘進入中山高、68東西向快速道路。

▲竹科悅楊。（圖／ETtoday資料照）

▲竹科悅楊。（圖／ETtoday資料照）

「竹科悅揚」的另一個優勢是，重劃區內的森林小學一關埔國小正在大興土木，即將招生，距離約只五百公尺，未來，上學只需步行五分鐘，而校園內的操場、球場與綠化工程，將成附近居民的運動公園。大樓的三樓，整層規劃為二十多種包括游泳池在內的公設，截至目前為止，客戶包括六成左右的竹科從業人員，四成的服務業與各行各業，資深專案宋子顥說。

光埔重劃區的生活機能日趨成熟，除近在咫尺的大型商場COSTCO旗艦店外，「竹科悅揚」大樓的二樓，建商興富發建設整層保留，將興建兩千多坪大商場，而「竹科悅揚」目前的接待中心，也將打造一個千坪商場，連同本大樓一樓的21間店面，預估在三、五年後，「竹科悅揚」週邊，將成一個自給自足的獨立商圈。

看好新竹擁有人口紅利與第七都的潛力，太睿建設機構寶睿地產，繼「太睿國寶」之後，在新竹市政核心再推出都市精品宅「寶睿市政」，規劃28～32坪2房及43～46坪3房，地上十四層，地下三層，合計98戶，以最舒適的空間尺度，滿足自住型消費者的需求。挑高迎賓大廳，多功能交誼廳，人文書坊，寰宇視聽室，親子遊戲空間與空中花園，讓住戶感受全齡公設的貼心。

▲寶睿市政。（圖／ETtoday資料照）

▲寶睿市政。（圖／ETtoday資料照）

「寶睿市政」執行總經理鄭文郎表示，太睿建設機構在消費者選擇建商的八字訣：品牌、業績、服務、口碑等四大領域中表現傑出，選擇建案則不外乎地段、環境、產品與價值。

「寶睿市政」坐落市政正核心，面對新竹文化歷史風華，近大遠百、Big City、sogo站前店、城隍廟、中正台夜市，生活機能優越，文化蘊藏豐富。

目前開發商大都走向品牌化經營，但鄭文郎認為，地段、產品才是建案是否熱銷的重點，消費者考慮的不僅是地段，還包含經營團隊與產品規劃內容。


「寶睿市政」近東大、北大、經國三大幹道，三面臨路，近經國綠園道、演藝廳、文化局、府後街綠帶，學區包含北門國小、曙光國小、光華國中。建材部分，「寶睿市政」採用日本林內Rannai、德國博世BOSCH等國際級精品廚具，3M淨水設備，以及，LAUFEN瑞士進口頂級精品陶瓷衛浴，住宅玄關採用高級金屬鑄鋁鋼木門，搭配維夫拉克電子鎖，為居家提供固若金湯的保障，更獨家引進德國BOSCH智慧數位住宅，提供24小時安全服務，讓生活更有保障。

關鍵字：房產購屋新竹推案

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2月9日 09:21

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