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周文保豪宅四拍價格砍半！　台中七期新成屋「2字頭破盤價」

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▲▼台中七期豪宅由鉅三希。（圖／Google Map）

▲台中七期豪宅由鉅三希。（圖／Google Map）

生活中心／綜合報導

頂鮮101前董座周文保被爆出欠債10億元跑路中，原本在台中市七期重劃區的「由鉅三希」豪宅也遭法拍，如今已淪入第四拍，開價剩5120萬元，每坪僅28萬元，遠低於目前市場上行情。寬頻房訊發言人徐華辰推估，本月21日進行的「四拍應該會脫標」。

台中市七期重劃區為區域指標性豪宅，周文保住家位於28樓（頂樓），面積約180.76坪，一拍的底價為1億元，如今四拍價格砍一半剩5120萬元。據實價登錄資料，由鉅三希有3筆和周文保住家同樓層、同坪數的交易紀錄，其中2筆在104年以8100萬賣出，另外1筆則是在106年以7150萬元成交。此次周文保住家法拍底價剩5120萬元，遠低於一般市場金額，有望可以脫標。

據了解，台中七期在2018年9月就有房價破盤情形，屬於小坪數低首付建案的「赫里翁傳奇」，剛完工1年的建案竟出現2字頭開價，明顯低於周邊新成屋每坪3或4字頭的行情。

▲▼台中七期,房市指標,博克萊,吸引購屋族。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中七期被視為指標性豪宅。（圖／記者姜國輝攝）

雖然赫里翁傳奇位於台中七期邊緣區域，房價本來就比核心區低，但在預售時每坪還有35萬至39萬元，後來有房仲在臉書社團「台中房地產討論區」銷售，3房含車位約38坪的開價竟殺到1198萬元，等於扣掉車位每坪只要2字頭。不過，也有房仲表示，之所以出現這種破盤價是因為該戶為低樓層，加上原屋主家庭人數增加，又另外購買其他房屋，因此想盡快將舊屋脫手來減輕負擔。

關鍵字：周文保台中七期豪宅赫里翁傳奇由鉅三希

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