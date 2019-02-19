ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

驚！屏東醫生入手台中十大豪宅　每坪單價跌破60萬行情

ETtoday新聞雲

▲▼陸府植森建案。（圖／翻攝自陸府建設臉書）

▲陸府植森建案。（圖／翻攝自陸府建設臉書）

記者黃靖惠／綜合報導

台中單元二的豪宅「陸府植森」為台中前十大豪宅，單平均價六字頭，現在卻傳去年頂樓戶交易跌破六字頭。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該筆交易為該社區第二高價，其特別註記為毛胚屋的關係，謄本資料顯示買方為居住在屏東的楊姓醫師。

台中單元二的豪宅「陸府植森」主打原生山林情境、擁有大片綠覆面，如同生活在公園當中，又因緊鄰七期精華地段，以及低容積率、建蔽率及高綠覆性，去年首次擠入台中前十大豪宅排行，名列第9名。

該案位於南屯區市政南一路段，基地面積為1043坪，總戶數73戶，規劃坪數為63、68坪，為3房型或3加1房型物件，為地上21樓、地下3層樓建築。 

內政部公佈最新實價資訊，去年才完工交屋台中市單元二豪宅「陸府植森」，頂樓戶以總價5500萬元交易，總坪數約122坪大，扣除車位單價為57.7萬，為19、20樓中樓戶，跌破單坪六字頭水位。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該筆交易為該社區第二高價，其特別註記為毛胚屋的關係，謄本資料顯示買方為居住在屏東的楊姓醫師。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，「陸府植森」豪宅緊鄰台中蛋黃區七期的單元二重劃區，被視為綠色新七期，先前時程容積獎勵吸引建商搶地開發，也因為綠覆蓋率、低密度開發等特色，生活飲食、採買機能上較依賴其他對外聯絡交通。

他表示，該社區總戶數72戶，強調綠建築，以標準豪宅規格打造，觀察社區預售平均行情落在50萬，此次揭露頂露戶未達六字頭水準，可能與該戶為毛胚屋因素，且座向為黎明國小景觀，相較另一面向七期新市政中心夜景遜色，算是特殊個案，但未來仍有機會再見六字頭。

陳炳辰指出，「陸府植森」豪宅結合環保、自然、慢活的綠建築，吸引金字塔頂端客群，不少豪宅更以此號召，像是標榜一戶18億台北市信義區的超豪宅陶朱隱園，同樣打造出垂直森林，不過由於台灣有颱風氣候因素，植栽設計則多有後續清掃問題。

關鍵字：陸府植森豪宅行情房仲台灣房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

10億桃園廠房標售　商仲：物流業者有興趣

近來商用不動產交易興盛，業界紛傳台商回流引設廠趨勢，第一太平戴維斯表示，中美貿易戰興起帶動台商回流設廠趨勢，直接引發工業廠房的需求，去年開始工業廠房交易大幅轉熱。此次該行受委託標案為桃園平鎮工業區工業廠房總價近10億元，第一太平戴維斯指出，分析當地需求，推估物流業者將評估投標。

1小時前

驚！屏東醫生入手台中十大豪宅　每坪單價跌破60萬行情

台中單元二的豪宅「陸府植森」為台中前十大豪宅，單平均價六字頭，現在卻傳去年頂樓戶交易跌破六字頭。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該筆交易為該社區第二高價，其特別註記為毛胚屋的關係，謄本資料顯示買方為居住在屏東的楊姓醫師。

1小時前

環狀線年底第一階段通車　板橋無感　中和最受惠

捷運環狀線第一階段將通車，反映產業、就業並改善交通機能地區，新莊、中和、新店將最先受惠，業者分析房價最具有補漲效應；而過去已有站點所新成形的雙捷運交會站、在房價已高的前提下，目前則相對看不出優勢。

1小時前

【海外購屋踩雷】海外置產教戰　達人叮嚀9大避險絕招

不動產交易金額龐大，投資海外房產又有國情、法令與稅費、貸款限制等差別，交易風險相對較高，消費者在投資前若沒有做好功課及風險評估，容易落入期待過度，最後卻血本無歸的窘境。

2小時前

【海外購屋踩雷】跨海買房賺很大？　房仲買房認賠50萬還不能止血

海外不動產糾紛頻傳，就連房仲業者都中招，一位赴柬埔寨購屋的買家向本刊投訴，自己願意支付違約金解約，只要求建商扣除違約金後，把僅剩不到50萬元的自備款退還，但自去年12月底要求解約至今，他仍拿不回屬於自己的錢財，成了海外不動產孤兒。

2小時前

錢進高雄追韓流　高雄舊商圈房價每坪站穩3字頭

南、北購屋族需求取向大不同，直接影響區段房價高低，北部人最愛的捷運宅到了南部不見得搶手，以僑馥建經公司統計的高捷沿線房價地圖，會發現雙軌交會站房價並未如預期高價，反而是舊商圈因生活機能佳，房價反而有支撐，像是像是三多商圈、獅甲商圈新案價格站上3字頭。

3小時前

2900萬買房孝親遭法拍　漏做一步欲哭無淚

簡姓男子花2900萬元買下台北仁愛路二段的「正文仁愛」建案當孝親房，怎知一年內卻遭法拍，原來當初建案負責人未塗銷抵押權，導致房屋被法拍。對此專家提醒，買賣雙方最好簽訂履約保證，或者是買方可在快要達成合意時，要求賣方出示銀行開立的餘額證明，確實掌握尚欠的貸款金額，避免後續衍生後續損失。

3小時前

包租婆驚：細看銀行住火險保單　PK住家綜合險保障差很大

財富方舟公司今天（19日）邀請產險代表說明住宅火災地震險，讓許多包租公包租婆發現，原來向銀行貸款所購買的保單內容和「住家綜合險」有許多差異，感覺後者保障較多。

4小時前

中和5億建商烙跑建案遭法拍　一拍停拍、地主也受害？

遭建商惡意倒閉的中和區「嘉泉名璽」建案，原定今（19）日進行一拍，但根據法院公告，由於債務人提出異議，所以全案暫時停止拍賣。寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據裁判書內容，研判應是地主為保全自身所提出異議，對於目前求訴無門的購屋戶們，應當沒有幫助。

4小時前

大同股東爆氣的土城標售案　2月26日標售

大同（2371）子公司尚志資產2月26日將公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，但負責標售的仲量聯行認為，此次標售土地區位良好，全程也依法辦理，且土城區空屋率為全台最低，十分有信心脫標。

5小時前

讀者迴響

熱門新聞

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

章定煊：雙北恐引發棄屋潮

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東..

全台空租1.2萬間　大安區61..

建商砸25億買「哈根達斯中港旗..

最貴停車場三拍　傳他要出手搶標

2900萬買房孝親遭法拍　漏做..

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應..

萬華水岸豪宅價格腰斬！內幕曝光

最新新聞更多

包租婆驚：回家要細看住火險保單

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

娃娃機月賺500！達人曝西門町..

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366