驚！屏東醫生入手台中十大豪宅　每坪單價跌破60萬行情

▲陸府植森建案。（圖／翻攝自陸府建設臉書）



記者黃靖惠／綜合報導

台中單元二的豪宅「陸府植森」為台中前十大豪宅，單平均價六字頭，現在卻傳去年頂樓戶交易跌破六字頭。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該筆交易為該社區第二高價，其特別註記為毛胚屋的關係，謄本資料顯示買方為居住在屏東的楊姓醫師。

台中單元二的豪宅「陸府植森」主打原生山林情境、擁有大片綠覆面，如同生活在公園當中，又因緊鄰七期精華地段，以及低容積率、建蔽率及高綠覆性，去年首次擠入台中前十大豪宅排行，名列第9名。

該案位於南屯區市政南一路段，基地面積為1043坪，總戶數73戶，規劃坪數為63、68坪，為3房型或3加1房型物件，為地上21樓、地下3層樓建築。

內政部公佈最新實價資訊，去年才完工交屋台中市單元二豪宅「陸府植森」，頂樓戶以總價5500萬元交易，總坪數約122坪大，扣除車位單價為57.7萬，為19、20樓中樓戶，跌破單坪六字頭水位。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該筆交易為該社區第二高價，其特別註記為毛胚屋的關係，謄本資料顯示買方為居住在屏東的楊姓醫師。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，「陸府植森」豪宅緊鄰台中蛋黃區七期的單元二重劃區，被視為綠色新七期，先前時程容積獎勵吸引建商搶地開發，也因為綠覆蓋率、低密度開發等特色，生活飲食、採買機能上較依賴其他對外聯絡交通。

他表示，該社區總戶數72戶，強調綠建築，以標準豪宅規格打造，觀察社區預售平均行情落在50萬，此次揭露頂露戶未達六字頭水準，可能與該戶為毛胚屋因素，且座向為黎明國小景觀，相較另一面向七期新市政中心夜景遜色，算是特殊個案，但未來仍有機會再見六字頭。

陳炳辰指出，「陸府植森」豪宅結合環保、自然、慢活的綠建築，吸引金字塔頂端客群，不少豪宅更以此號召，像是標榜一戶18億台北市信義區的超豪宅陶朱隱園，同樣打造出垂直森林，不過由於台灣有颱風氣候因素，植栽設計則多有後續清掃問題。