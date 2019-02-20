社子島解禁後拆遷安置啟動了　4月舉行聽證會議

▲先前社子島戶外開講說明會。（圖／台北市政府）
記者黃靖惠／綜合報導
台北社子島禁建將近半世紀，去年通過都市計畫審議會，最後決議解禁，但居民拆遷、安置、補償將成為一大挑戰，今（20）日天台北地政局公告，針對社子島地區段徵收拆遷安置計畫（草案）（簡稱拆遷安置計畫）內容訂於今年4月13日（星期六）上午9時在本市士林區行政中心10樓大禮堂舉行聽證會議。
為讓居民能充分了解本次聽證進行方式及拆遷安置計畫草案重點，特別在108年3月4日及5日（星期一、二）下午7時於本市士林區行政中心10樓大禮堂舉行2場說明會。
地政局指出，社子島安置聽證，居民可選擇以「言詞陳述」或「書面意見」的方式參與。為使各方意見於有限時間內完整陳述。
假使，選擇以「言詞陳述」方式參與聽證的居民，須在3月11日（星期一）下午5時前填寫「參與聽證程序申請書」送回本局土地開發總隊，並全程出席3月16日（星期六）上午9時30分於本市士林區富安國民小學大禮堂召開「共同委任代理人協調會」；聽證會議當天則由協調會選任出的發言代表進行言詞陳述。
另外，選擇以「書面意見」方式參與聽證的居民，則請於108年3月29日（星期五）下午5時前填寫「書面意見表」送回；書面意見也將一併納入聽證紀錄。
地政局強調，聽證會全程客觀中立，且保持公開，聽證主持人係由專家學者擔任，立場客觀公正，會議當天採全程錄音、錄影，聽證紀錄完成後將公開於本局土地開發總隊網站公開閱覽。