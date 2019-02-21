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618萬起買2房+平面車位　鉅陞「日和花園」狂銷7成！

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618萬起買2房+平面車位　鉅陞「日和花園」狂銷7成！（圖／海悅國際開發提供）

圖、文／海悅國際開發提供

青埔眾案開春十分熱鬧！去年勇奪銷售佳績的鉅陞「日和花園」，短短時間狂銷7成，熱度持續延燒，使「鉅陞建設」一舉成為明星建商！為搭上新春買房熱，該案祭出總價618萬買2房+質感平面車位搶市，是目前桃園高鐵站前特區線上最低總價的兩房，位處青商路綠蔭街廓，讓預算有限的小家庭、首購族能一次買到產品最好、地段最精華、環境最宜居的房子，未來的增值、保值力不同凡響，加上低總價優勢，未來自住、轉售均相對從容易，可謂超爆CP值！

桃園高鐵站前600米　青商路生活氛圍最佳
搬進適合孩子成長的居住環境，是每位父母的最大願望，「鉅陞日和花園」位居桃園高鐵站前特區600米，周圍均是品牌名宅，坐擁大器綠蔭街廓，氛圍清幽，住戶水平均質，緊鄰建築物的3800坪大公園，可供孩子開心「放電」，也有鄰居小孩能互相作伴，部分高樓層戶別享有公園景觀，讓許多已購客讚不絕口。

618萬起買2房+平面車位　鉅陞「日和花園」狂銷7成！（圖／海悅國際開發提供）

青埔首座日式御苑　東京御三家美學入主
負責銷售該案的海悅團隊表示，「日和花園」以有感規劃及最強CP值，尚未公開已有數百組客戶預約，更吸引許多對產品規劃、地段環境特別講究的自住客。在建築美學方面，鉅陞「日和花園」將打造青埔首座日式究極御苑，從「有感建築」進階到「手感品味」，規劃和風大中庭，更將日系建築精髓複刻放進公共空間，加上金屬隔柵美學建築外觀，宛如將有「東京御三家」之稱的日本頂級飯店移師青埔，成為青埔首座日式建築，讓住戶在廣闊庭園中徜徉東方美學詩意，亦成為吸睛焦點。

618萬起買2房+平面車位　鉅陞「日和花園」狂銷7成！（圖／海悅國際開發提供）

買房裝潢不必傷腦筋　台灣首發「All IN ONE」全面整合　
「鉅陞建設」鞋櫃、衣櫃總是潮濕發霉嗎？凌亂的衛浴、廚具總是無所依歸嗎？好不容易繳了自備款，才驚覺還有這麼多後續花費和雜項，導致手頭很緊嗎？這些過往建商不曾思考到的，全都包含在鉅陞首創的「ALL IN ONE」一條龍購屋服務中，民眾僅須備齊「自備款＋稅金＋政府規費」，其餘從裝潢到預繳管理費、公共基金、代書費.....等鎖碎花費，將能透明整合進房價中，等於統包納入房貸；更推出「傢俱風格建議說明書」及「3D客變模組」精裝配套，及獨家「六大標選配」，包含標配「定時排風除臭鞋櫃」、「廚房衛浴收納」、「陽台收納層列設計」，及選配「室內全裝修全空調」、「臥室通風防潮衣櫃」、「多功能寵物門裝設」等，超級收納裝備，空間效能加碼，徹底根除居住痛點，讓繁忙的上班族，與精打細算的自住購屋者能安心運用手上資金，又不必為裝潢設計傷腦筋，深受自住客群推崇。

618萬起買2房+平面車位　鉅陞「日和花園」狂銷7成！（圖／海悅國際開發提供）

見證青埔百億建設　四年內全數完工
桃園青埔在市長鄭文燦的欽點下，發展為台灣重要的新興國際之都，吸引許多品牌入主，包含全台最大的IKEA旗艦店，預計於2021年完工營運；位於華泰名品城旁，由國泰百億資金開發的「國際商務城」亦興建中，預計2020年營運，一次享有和逸飯店、新光影城及橫濱八景島水族館；尚有已啟用的青塘園生態公園，建構中的橫山書法公園與桃園市立美術館，也預計於2018年及2022年陸續完工，商務、文化、教育、生態及研發等功能快速增加中，未來移居之就業人口不容小覷，吸引更多市民、旅客、消費者到青埔，未來備受期待。

【鉅陞日和花園】
搶先預約：03-326-5222
官方網站：https://goo.gl/oKSWDD
接待中心：桃園市中壢區領航南路三段238號
投資興建：鉅陞建設股份有限公司
建築代銷：海悅國際開發股份有限公司

關鍵字：日和花園青埔桃園高鐵

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