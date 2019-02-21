一指神功踢破詐騙購屋疑慮　新北市設專區教民眾自保

▲無殼蝸牛想要買一個安身立命家，動輒則就得花上百萬元、甚至千萬元，所以千萬別忽略小細節，造成日後重大損失。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃靖惠／綜合報導

無殼蝸牛想要買一個安身立命家，動輒則就得花上百萬元、甚至千萬元，所以千萬別忽略小細節，造成日後重大損失，尤其假賣屋真詐財事件頻傳，避免落入詐屋集團的圈套，新北市地政局建議，購屋族下手前可先至「不動產交易安全專區」資訊入口查詢房屋相關資料，以提高交易安全，民眾只要動動手指可以一覽成交行情，或是下載不動產交易契約書以及定型化契約等重要資料。

假買屋真詐財事件頻傳，購屋族想自保、行前要做的功課可不能少，無論是區段房價行情高低、或是雙方簽訂的不動產契約書，以及定型化契約等。

新北市地政局表示，「不動產交易安全專區」整合政府部門不動產交易資訊入口網，透過該等網頁，消費者可輕鬆掌握不動產實價登錄成交行情、下載各式不動產交易契約書範本，以及定型化契約應記載及不得記載事項，並提供搜尋合法不動產相關業者等網站，以提高交易安全。

地政局表示，不動產交易金額龐大，消費者未於交易前蒐集相關資訊，容易因缺乏專業知識或相關經驗，導致合約糾紛，造成經濟上的損失，建議消費者於簽訂契約前除應仔細審閱，掌握交易細節外，更應詳加蒐集相關資訊並隨時獲取新知，以提升交易安全，保障自身的財產權益。