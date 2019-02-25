Smart智富／顏炳立：房市將落底　可以看房了！



文／Smart智富雜誌 顏炳立

對於2019年的房市，我預測將邁入落底年！先回顧2018年的整體市況，土地及商用不動產市場交易額較2017年應會成長超過4成，接近千億元之多；全台房屋移轉棟數則因市場延續緩跌趨勢，預估只成長5%，約在27萬棟上下。

土地市場成為2018年的亮點之一，是因美中貿易戰，有不少台商自中國撤回台的資金，流向了在低檔、有成長空間的自用土地。從成交量來看，有3成交易的是工業土地，但在主要城市的土地交易價量沒有大增，反而多漲在次級地區的工業土地，且漲幅達1倍～2倍之多，對市場而言是有點炒作的意味了。

再看另一亮點商用不動產，低迷了20多年的租金水準，終於在A級辦公大樓看到結構性變化，在供需失衡下，新供給的辦公室租金上揚創新高，管理好的舊辦公大樓價格不跌反漲，改寫歷史。

至於緩跌的豪宅市場，也因台商回流資金的投入，在指標性建案有所成交。住宅市場方面，因預售屋的價格破壞而傷及新成屋，新成屋降價又打到了中古屋，預估2019年是這3類房屋物件相互廝殺的一年，使市場呈現讓利、讓價、增量的格局。

由於「貓的市場不會有老虎的雄風」、「冷的市場也不會有熱的產品」、「蛋白產品不應該有蛋黃的行情」、「蛋白的地段也不應該有蛋黃的價格」，房市存在的就是一個價格問題，所以2019年的房市將會落底盤整、備糧等風。

在此市況下，剛性自用的買方在等待，習慣過去獲利的賣方應及時看破，要等待不如讓利換錢出場，因為就要落底了。而接下來的4年，市場將會盤整，可望去化大量的預售屋與中古屋。因此，剛性自用的買方倒是可以看房子了。

在新的一年，希望房市在有剛性自用買盤進場下，能撐起一片榮景。祝大家新年快樂，買房成功，恭喜發大財！

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