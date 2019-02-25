高低樓層一坪差5萬　4樓房最低價洗刷污名

▲以往華人忌諱買4樓戶，因為諧音「死」，所以大多會刻意避開。（圖／記者季相儒攝）

記者黃靖惠／綜合報導

2014年房市反轉後，剩下自住滿盤撐場，購屋族可利用高低樓層價差議價，因為一坪最多可差到5萬元。以往被華人忌諱4樓戶因為諧音「死」，所以買家大多刻意避開，但這不代表4樓戶一定是最低價的樓戶，根據《好時價》房地數據機構研究，4樓戶價格無論是在大樓、華廈、公寓皆非最低，反而是5樓戶公寓因沒有電梯，價格最低。

學術界有一個名詞是「樓層別效用比」，這意思是同一棟樓裡各個樓層單價比率，而高低樓層因景觀、面向不同，一坪單價最多相差5萬元，假設以一間30坪大小房屋，總價最高可以相差到150萬元。

一般民眾會因傳統習俗忌諱買「4樓」戶房屋，並將其視為價格最差樓層戶，因為與「死」發音相近，不過《好時價》卻洗刷4樓戶最低價污名。

該統計，新北市近30萬筆實價登錄房地交易資料，以數理模型製作各樓層樓層別效用比，以大樓、華廈的高樓層價格，比中低樓層貴。

並將4樓設為基準100，分別檢視以大樓、華廈、公寓的樓層別效用比，發現共通點是1樓最高，分別是112.0、110.3、138.4。

另2樓以上的部分，公寓從2樓開始往上遞減，到5樓最低98.5；大樓及華廈則是2樓往上遞增，其中大樓的頂樓(30樓)約比4樓高1成，華廈的頂樓(10樓)則僅比4樓高2%。

《好時價》也提醒，透過樓層別效用比，可以揭開樓層高低對於價格影響的神秘面紗，客觀判斷不同樓層的價格差異。不過，須注意的是，各行政區、地區有不同的購屋偏好，且個案不同也會有不同結果，樓層別效用比只是購屋時的參考依據，最重要的還是找到心中理想且可負擔的房屋。