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毛小孩有福！北市「寵物、健身、機車」店面可進住宅區

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▲臘腸狗,狗,草皮。（圖／記者邱顯燁攝）

▲毛小孩美容店可以順利進到北市住宅區。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳韋帆、黃靖惠／台北報導

毛小孩有福了，北市寵物美容店可進駐住宅區囉！北市府配合產業發展修正「土地使用分區管制自治條例」及「土地使用分區附條件允許使用標準」，已於108年2月23日發布，今天（25日）正式生效。

本次修法重點為放寬第三種住宅區（平地住宅），得附條件允許設置人民團體、寵物寄養、寵物美容、運動訓練班、機車修理及附屬零件出售展示；工業區得設置企業總部、得附條件允許設置托兒教保服務設施。另配合新興產業重新檢討第5條土地及建築物使用項目，並一併重新檢討允許使用標準內相關規定。

都市規劃科科長楊智盛表示，過去住三設置寵物店等，都屬於違規，裁罰一次6萬～30萬不等，但時代變遷，近年寵物數量、機車維修等民眾需求越來越多，在兼顧住宅環境品質與需求取捨下，決定修法通過。

工業區部分，北市工業型態與其他區域不同，早期工業區僅能設置製造業，但以內科為例，許多企業總部希望能夠進駐，托兒幼教則為配合中央法令，名稱更改並部分放寬條件，便利有子女的上班族能安心上班。

為與北市產業結構變遷接軌，市政府多年來持續進行土地使用分區管制規定調整之可行性檢討，並與相關公會等多方討論凝聚共識，在促進產業發展及維持居住環境品質之前提下，修正「土地使用分區管制自治條例」，並於107年10月2日經市議會三讀通過，內政部於108年2月12日函轉行政院准予備案，本府即於108年2月23日發布實施。

關鍵字：貓貓狗狗美容店住宅區毛小孩

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