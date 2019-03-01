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快訊／Forever 21「全面退出台灣」！忠孝門市3月底收攤　員工全失業

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記者莊智勝／綜合報導

美國快時尚品牌Forever 21去年中秋節才驚傳收掉ATT 4 FUN專賣店，如今事隔5個月，再為台灣市場投下震撼彈，傳出忠孝門市不堪虧損也要收場，預計於3月底全面退出台灣，屆時Forever 21內的50多名員工都將面臨失業；對此，記者實際3度去電忠孝門市詢問，但卻都無人接聽，暫難得知內部員工反應。

▲Forever 21信義店開幕（圖／記者張一中攝）

▲Forever 21信義店開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

Forever 21於2015年6月在台北信義區開幕首間專賣店，店內占地560坪，開幕初期還請來知名藝人柯佳嬿、藍正龍、修杰楷站台，一度引發話題；在首間專賣店開幕不久，Forever 21迅速展店，於同年暑假於忠孝敦化站3號出口開設第2家分店。初期來台時，Forever 21消費者至少要排隊1個多小時才能入店，可謂盛況空前。

但距離開幕的榮景僅過了短短3年，Forever 21業績迅速下滑，並於2018年9月決定關掉信義門市；當時還有員工憤怒向《ETtoday新聞雲》爆料，指稱自2017年底便開始有傳聞，包括店鋪不會續約、將要熄燈等，當時員工皆半信半疑，直到關店前幾周目睹店長訂購大量紙箱、膠帶等不尋常的事蹟，才驚覺傳聞可能成真；更離譜的是，店內職員全都被矇在鼓裡，直到看到新聞報導關店一事，才終於確定。

當時信義門市宣布收攤後，業界人士透露，Forever 21因快時尚市場競爭激烈，不敵其他知名品牌，因此選擇黯淡收場，繼信義門市後，位於東區的忠孝門市很有可能也會熄燈；如今事隔僅5個月，Forever 21再有員工爆料，忠孝門市因店租、人事成本等考量，將於3月31日結束營業，宣布全面撤出台灣，共影響50多名員工。

細查Forever 21的Google評論，發現評價僅有3.7星，409則評論中有不少消費者給了一星負評，埋怨店員服務態度不佳，「離打烊還有一段時間，就瘋狂趕客，語氣差勁，到底在驕傲什麼？」、「店員的態度像我欠她幾百萬」、「每次去店員都在聊天，對顧客口氣很差，今天還看到店員兇客人！」、此外，還有人抱怨服飾品質太差、動線規劃等問題，「動線規劃亂、衣服在架上就已起毛球，品質糟糕」、「商品陳列很亂，常常找不到！」

▼Forever 21位於ATT 4 FUN的信義門市結束營業前清倉大拍賣，店內服飾散落凌亂。（圖／記者田暐瑋攝）

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

關鍵字：Forever 21快時尚服飾品牌忠孝門市失業

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