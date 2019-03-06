缺汙水下水道系統　新板特區豪宅臭十年

▲新板特區仍有豪宅未建置完汙水下水道系統。（圖／新北市議員劉美芳辦公室提供）



記者黃靖惠／綜合報導

新北新板豪宅因苦無汙水下水道系統，十年如一日，只能靠水肥車一年兩次清運，住戶抱怨花錢事小，最無法忍受是久久不散的惡臭，每抽一次長達一、兩個禮拜，迫不得已，轉向新北市議員劉美芳陳情，今天（6日）眾人前往現場會勘後，水利局願優先編列預算新台幣200萬元施作，近期將此工程完成接管，本接管工程也預計於兩個月內完工。

根據新北市水利局調查，目前全市汙水下水道普及率至2018/09為止，已經達90.38%，代表新北市基本上汙水下水道佈建已趨近成熟完善，但位於新北市政府旁的新板特區，卻仍有社區未完成汙水下水道接管，十多年只能使用水肥車前往清運，不僅不夠環保，而且產生惡臭問題，也造成附近民眾長期困擾。

社區管委會也表示，本社區處於新板特區，隔鄰即為三家國際一流旅店，至今仍需要依賴水肥車清運，造成附近環境惡臭，也相繼有環保問題產生。

住戶今天受訪時表示，社區大樓裡共有100～200名住戶，因無汙水下水道系統，每年得多花5萬元費用請水肥車清運，十多年累計費用高達50多萬元。不僅如此，最受不了是氣味難聞，加上大樓老舊、排風系統不佳，每抽完一次水肥後，地下停車場、電梯、樓梯間都臭氣沖天，逼得住戶不得不快步離去。

住戶表示，大樓管委會曾討論乾脆自行建置接管工程，但因為建物鄰近主要幹道、地下管線密密麻麻、十分複雜，且總經費高達400～500萬元，最後只能向議員陳情求救。

日前新北市議員劉美芳接獲市民陳情，邀集新北市水利局前往現場進行現勘，會中達成水利局願優先編列預算新台幣200萬元施作，近期將此工程完成接管，本接管工程也預計於兩個月內完工。

591租屋平台公布資料顯示，該豪宅位於板橋中山一路段，每坪要價61.4萬元，以中大坪數產品為主，屋齡13年，以一間60坪大的房屋，總價3600多萬元。

▲新板特區仍有豪宅未建置完汙水下水道系統。（圖／新北市議員劉美芳辦公室提供）