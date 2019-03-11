六合夜市「金雞母」爆招租潮　屋主自砍3000萬求售

▲高雄六合夜市，圖為資料照 。（圖／ETtoday東森新聞雲）



財經中心／綜合報導

高雄六合國際觀光夜市（六合夜市）近期店面招租、求售廣告不斷，不只中山一路、自立二路一段350公尺就有7間求售、出租店面，位於入口處的六合二路上，也有一間35年五層樓的透天樓店，屋主自砍3000萬元，開價8980萬元求售，不過目前未見成交，房仲業者分析，該間店面在入口處人潮多，換算建坪一坪56萬元符合行情，推估過往遲遲未脫手，可能是過去開價太高。

六合夜市為高雄最具人氣的夜市，在地海產、海鮮老店、傳統燒烤、林家八寶湯及手工糯米湯圓等美食小吃都十分知名，吸引不少外地吃貨前往朝聖，去年底韓流效應發威，人潮又重新流回夜市商圈，但這波效應似乎沒持續太久。

有業者抱怨，商圈生意越來越差，一天做不到一千元，現在更在房屋租賃平台發現，一間五層樓透天樓店，屋齡35年，標榜大面寬店面、鄰近捷運美麗島站、以及市議會站旁，距離中央公園、新崛江商圈也不遠，周邊地段十分精華，地坪46.58坪，總面積160坪，原先開價1.2億元，後來屋主自砍3000萬元，降價25％，總價剩下8980萬元求售。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰分析，該間店面位於夜市入口處，周邊有雙捷運，外地旅客可搭捷運、再步行5～10分鐘即可抵達夜市入口，以六合二路沿線行情，地坪一坪約80～100萬元，而建坪一坪45～55萬元，該筆建坪一坪56萬元符合行情，推估過往遲遲未脫手，可能是過去開價太高。