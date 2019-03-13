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國際大通投顧董座賣房　「寶徠花園廣場」1.7億成交　

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▲▼寶徠花園廣場。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義計畫區的寶徠花園廣場豪宅。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者黃靖惠／綜合報導

「寶徠花園廣場」是台北信義計劃區豪宅，因總統陳水扁、微風廣場孫芸芸夫婦、全聯董座林敏雄入住聲名大噪，曾最高創下一坪193萬元，不過最近揭露成交價只剩150～160萬元，其中去年底21樓戶以一坪155萬元成交，據謄本資訊顯示，賣方為捲入和椿科技炒股案的「國際大通投顧」董事長林進隆，也就是市場俗稱「財隆林」。

「寶徠花園廣場」豪宅樓高27樓，屋齡12年，總戶數104戶，坪數規劃92～207坪，基地綠覆率逾50％、擁有千坪花園設施，採豪宅規格打造建築，吸引名人入住。

實價登錄揭露，「寶徠花園廣場」去年9月21樓戶交易，總坪數124坪，總價1.7億元，換算一坪約155.5萬元。據謄本資訊顯示，買方為林姓自然人、賣方疑似捲入和椿科技炒股案的「國際大通投顧」董事長林進隆，也就是市場俗稱「財隆林」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該棟一坪均價落在150萬元、102年曾創最高單價一坪193萬元，不過近期106年分別為18樓戶單價為157.3萬，6樓戶單價153.5萬元，為社區行情定在150～160萬，相比高點已打了八折。

陳炳辰表示，寶徠花園廣場除了捲入當年陳水扁案，也曾發生全聯千金墜樓意外、名媛吳麗玲法拍戶等，如今再見爭議人士賣房，卻也凸顯該社區名人齊居。


 

關鍵字：寶徠花園廣場信義計畫區林進隆

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「寶徠花園廣場」是台北信義計劃區豪宅，曾因總統陳水扁、微風廣場孫芸芸夫婦、全聯董座林敏雄入住聲名大噪，曾最高創下一坪193萬元，但近期價格下修，一坪只剩在150～160萬元，其中去年底21樓戶以一坪155萬元成交，據謄本資訊顯示，賣方為捲入和椿科技炒股案的「國際大通投顧」董事長林進隆，也就是市場俗稱「財隆林」。

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