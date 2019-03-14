熱銷85成攻下青埔　鉅陞「日和花園」壓軸倒數

▲「鉅陞日和花園」表現亮眼，短短幾個月創下85成佳績。

圖、文／海悅國際開發提供



對第一次買房的民眾而言，過程中戰戰兢兢在所難免，對於購屋後衍伸的層層花費、裝潢亦感徬徨。有感於此，以「台灣首發」「專寵自住」打響知名度的「鉅陞建設」，破天荒推出「有感建築」、「ALL IN ONE」購屋一條龍服務，將消費者的顧慮照單全收，一夕爆紅，從江翠北的「河藍灣」1、2期，到席捲青埔的「英倫花園」、「日和花園」等，無一不創熱銷佳績。

其中，坐落桃園高鐵特站前大道600米「鉅陞日和花園」，上周六（3/9）甫盛大舉辦施工說明會，公開透明地向客戶報告施工進度、內容等項目，吸引無數已購客到場。已購客表示，施工說明會彷彿一劑「定心丸」，能夠深入了解未來的家的細節。「日和花園」設計精良的實效格局，不變的預售屋客製化全裝修等，加上緊鄰3800坪大公園旁，舒適宜居眼見為憑，整體爆棚的CP值，成為熱銷最大因素。

▲鉅陞日和花園3／9舉辦施工說明會，吸引無數已購客到場。

青埔眾案中脫穎而出 「做出差異化」是關鍵

「鉅陞日和花園」坐鎮桃園高鐵前600米，居住氛圍濃厚的青商路，緊鄰3800坪大公園，是站前稀有公園景觀宅，祭出618萬起有感2房＋平面車位，為桃園高鐵站前最低總價，許多無法負擔北市房價的民眾紛紛轉戰於此，致使剛性自住需求蓬勃。為何此案能一支獨秀？「鉅陞建設」總經理褚學忠表示，「做出差異化」是關鍵點，自住客都有自備款的考量，但還是希望住好一點的房子，鉅陞希望能將過去建商不願意做的，一次替消費者做到好，真正打動自住客的心。「台灣首發」、「有感建築」，不但規劃精良的格局規劃，大大拉抬空間效能，還推出6大精裝標選配，包含「定時排風除臭鞋櫃」、陽台、廚衛超級收納等，使繁忙的現代人買房不必煩惱裝潢；此外，首創「ALL IN ONE」購屋服務，將花費、精裝、售後服務一手包辦，替首購族免除諸多疑難雜症。

▲全台首創「VIP客變中心」，帶給購屋者全新的服務體驗。

全台首創全新「VIP客變中心」 一條龍服務到底

早在2017成立初始，「鉅陞建設」便率先提出全國唯一「預售屋客製化全裝修＋戶戶3D客變模組＋傢俱風格建議書」，近日更大張旗鼓成立全新「VIP客變中心」，將購屋服務精品化再升級，再度領先全國，不惜重本規劃「一對一專屬諮詢空間」，客戶可以舒適地坐在VIP室裡與專業設計團隊討論客變細節，同時也能在現場親眼確認、完整體驗展示建材，更有3D客變模組能夠預先「了解」新家的模樣，全力貫徹「專寵自住」理念，嶄新的購屋體驗，貼心服務到家，無怪乎成為人氣買氣雙冠王。

▲中庭汲取日式建築精髓，營造優美的住宅環境。



高鐵、捷運A18雙鐵交匯 國內外十大建設加持

除了讓購屋者津津樂道的服務之外，「鉅陞日和花園」所在的青埔特區，近年屢次受桃園市長鄭文燦欽點為新興之都，十大建設集中於該案所在之「機捷A18站」，本站是除台北、高雄外，唯一擁有高鐵、機捷交匯的城市，南來北往非常便利，近兩年十大建設均動工中，除了既有的華泰名品城1、2期，國泰商務城也即將完工，將捎來新光影城、八景島水族等商娛機能，IKEA旗艦店亦也將坐落於桃園高鐵對面。近日，國泰金控再宣布，將花4年打造占地逾3千坪的青埔資訊中心機房，引發外界熱議，料將為帶來青埔特區帶來更多人潮與錢景。

【鉅陞日和花園】

搶先預約：03-326-5222

官方網站：https://goo.gl/hN76f9

接待中心：桃園市中壢區領航南路三段238號

投資興建：鉅陞建設股份有限公司

建築代銷：海悅國際開發股份有限公司