韓國瑜推一戶700萬「捷運青年宅」　高捷沒人搭？兩張圖曝真相

▲ 高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）



記者黃靖惠／綜合報導

高雄市長韓國瑜即將兌現選前政見，透過推動公辦都更，由國城建設投資30億元蓋捷運青年宅，但部分人士質疑，高雄人大多開車、騎機車代步，興建捷運宅會有人願意買單嗎？另住宅戶數達5百戶以上如此龐大是否會衝擊周遭房價？但當地房仲認為，近年來民眾越來越習慣搭乘大眾運輸工具，沿線捷運宅更多人願意買單，且以周邊新案2字頭房價來看符合行情。

韓國瑜選前開支票讓青年能返鄉工作、也買得起房，把早年稅務新村清空後推公辦都更，成為高雄首件公辦都更，由在地老牌國城建設投資30億元興建青年住宅，基地規劃在捷運橘線鳳山國中站旁，力推2～3房產品、規模達5～6百戶，預計2024年完工，但外界質疑，高雄人出門大多開車、騎機車，因此對捷運宅需求較低。

但實際查閱數據就知道高雄人不搭捷運是錯誤觀念，經查交通部最近十年統計數據，高雄捷運紅線及橘線每年搭乘人次逐年攀升，兩條捷運線每年搭乘人次從民國97年2947萬人次，一路向上攀升，到了去年達6472萬人次，十年內足足多了3倍。

▲ 高雄首座捷運青年宅位於鳳山國中旁。（圖／國城建設提供）



▲高雄首座捷運青年宅位於鳳山國中旁。（圖／國城建設提供）



▲ 高雄首座捷運青年宅位於鳳山國中旁。（圖／國城建設提供）



住商不動產高雄光復加盟店賴建順表示，鳳山國中周邊為早期發展舊市區，生活機能完善，緊鄰行政中心，周邊新的住宅大樓一坪20萬元左右，以2～3房型產品，坪數約25～35坪，總價在500～700萬元，近年來購屋買盤以自住客為主，因而在附近醫院、市政府上班的職員對於捷運宅更有興趣，或與在地有淵源的買家佔多數。

鳳山國中蓋捷運青年宅是否衝擊到房市？賴建順表示，「不一定會造成影響」，近年買盤以自住客為導向，購屋族如果頭期款不足、或不想負擔太沉重房貸並不一定會買單，退而求其次選擇單價較便宜的中古大樓，周邊中古大樓一坪約13～14萬元，2～3房型總價落在400～ 500萬元。

國城建設今天也表示，該基地於鳳山區中山東路，近仁愛路，面積達2300坪，以捷運青年宅為重點規劃方向，興建樓高15層，以2~3房為主力產品類型，戶數規模約介於500～600戶之間，要看最後容積獎勵獲得程度而定，預估總價控制在700到800萬元間，初估總銷金額約30億元上下，開發時程也需視政府都更進度，希望全案2021年底動工，2024年底完工。

▲▼高雄捷運最近十年搭乘人數漲3倍。（圖／翻攝自交通部統計資訊網）

