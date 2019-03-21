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投資大馬房產年報酬348%？　「太貪戀海外虛幻的報酬率」10億就沒了

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▲馬來西亞雙子星塔 。（圖／記者徐恩樂攝）

▲馬來西亞吉隆坡的雙子星塔 。（圖／記者徐恩樂攝）

記者康心禹／綜合報導

投資馬來西亞不動產的門檻較低，成為台灣游資消化的去處。刑事局近日破獲一起吸金案，嫌犯誆稱投資「馬來西亞ANB&M101」可以獲得年報酬348%的收益，成功詐取10億元。對此，大馬信義的專案經理張博閔表示，不可能會有348%這樣的年收益，「太貪戀於海外虛幻的報酬率」就容易上當，所以投資前一定要慎選選擇代理公司，看清楚「公司後續的一條龍服務」。

▲▼ 馬六甲。（圖／取自馬來西亞觀光局）

▲馬六甲也成為近幾年台灣人喜愛投資房地產的城市。（圖／取自馬來西亞觀光局）

近幾年馬國的GDP平均5%以上，房價方面也持續穩定增長，租金收益以城市來說平均3%至4%，房市依然是成長階段。若以城市來看，吉隆坡為民眾投資罵來西亞房地產時的首選，麻六甲和新山也成為近幾年愈漸火熱的投資城市。投資海外房地產雖誘人，但也不是完美無缺，投資馬來西亞房地產仍有許多需要注意的事項。

大馬信義的專案經理張博閔表示，在投資馬國房地產前須注意下列四件事：

一、確實了解投資台灣房地產與投資馬國房地產的差異

如匯率變動的因素，不會對投資台灣的房地產造成影響，卻會對投資馬國的房地產造成影響，須透徹了解資訊來保障自己的權益。

二、產權必須清楚、透明，看清楚說明書

產權的限制上，在馬來西亞的土地分為三種：永久產權（999年）、非永久產權（99年）、馬來人以及原住民保留地（馬來區），而第三種的馬來區只有馬來西亞本國的馬來人才能購買。

三、選擇代理公司（業者）的重要性

看清楚公司後續的服務、經營，也就是後續一條龍的服務。有不少房仲代理業者會加價來賺取差價，或是向買家保證買進到賣出一條龍的服務卻無法兌現等。選擇好的公司代為處理投資業務，確認清楚公司所能提供的保障。

四、不要太貪戀於海外虛幻的報酬率

一般人會認為像房子這樣的房地產是非常穩的財富，縱使價格有波動，也不至於變化太大 。不過，雖然房屋本身就具有一定的價值，但是當房屋價值裡包含太多的炒作成本時，市場價格再怎麼高，最終也只是虛幻價值：而且公司、業者在投資者入場前不一定會告知所有的風險，有沒有能力去承擔可能的虧損，做好風險管理以及理性的評估。

▲馬來西亞新山樂高樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲馬來西亞新山樂高樂園。（圖／記者于佳云攝）

關鍵字：馬來西亞馬國投資房地產注意事項東南亞要聞

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